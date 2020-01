62ª edición de los Grammy reúne mañana a lo mejor de la música

Mañana, a las 22.00, el Staples Center de Los Ángeles será escenario de una entrega más del premio más popular de la música internacional, los Grammys Awards. La cantante Alicia Keys ofrecerá de anfitriona por segundo año consecutivo. La estelar noche será realizada en medio a polémicas que sacudieron los últimos meses la institución encargada de entregar el galardón, como la destitución de su presidenta Deborah Dugan 10 días antes de realizarse la ceremonia.

La edición 2020 reunirá a un seleccionado grupo de artistas, de diversos géneros y estilos, entre ellos, se destacan la cantante Lizzo; la joven de tan solo 18 años, Billi Eilish, y el intérprete que fusiona el country con el rapp, Lil Nas X. Eilish, conocida por su tema Bad Guy, que se volvió furor en las redes sociales, peleará por el gramófono dorado en seis categorías, entre ellas, la de artista relevación y canción del año. Por su parte, otro joven interprete que también explotó en la web con su contry-rap Old Town Road, Lil Nas X, también disputará en seis ternas, entre ellas, la de álbum de año y grabación del año. Encabeza las nominaciones la cantante Lizzo, que presenta canciones producto de la fusión entre el hip hop R&B y pop. Con 31 años, la intérprete rompe los esquemas al desafiar los patrones de belleza y lucir sus curvas con seguridad y confianza, sin miedo al qué dirán. La misma disputará el premio en ocho categorías, entre las que se destacan, la de mejor artista revelación y grabación del año. SHOWS. Además de la entrega de premios, diversos artistas brindarán sus performances, entre ellos, la legendaria banda de rock Aerosmith; el fenómeno juvenil de pop koreano BTS; el grupo de hermanos que ha regresado recientemente, los Jonas Brothers; la célebre intérprete Cyndi Lauper; la popular cantante Ariana Grande; la cubano-estadounidense Camila Cabello; la dueña de un particular estilo, Rosalía; y muchas otras figuras. LATINOS. Entre las figuras latinas, el cantante colombiano Juanes se presentará junto a otros artistas en un tributo a Prince, el referente musical fallecido en abril del 2016. Además, de las 84 ternas, cinco de ellas son dirigidas a la música latina, como la de mejor álbum de pop latino, que reúne entre sus convocados a Luis Fonsi, Maluma, Ricardo Montaner, Alejandro Sanz y Sebastián Yatra. De igual manera, artistas como Bad Bunny, J. Balvin y Rosalía, disputarán la categoría de mejor álbum de rock latino, urbano o alternativo. La música regional mexicana también tiene su propia categoría al igual que la de mejor álbum latino tropical tradicional. Esta última será disputada por nombres de peso en el género, como Marc Anthony y Juan Luis Guerra, entre otros. POLÉMICA. Denuncias de acoso, ambiente laboral tóxico, corrupción y discriminación, se vieron vinculados a la Academia de Grabación, organismo responsable del Grammy, tambaleando las estructuras de la institución y poniendo a prueba la credibilidad del premio que será entregado mañana en una ceremonia que procurará ignorar la polémica y se centrará en la música.



Algunos de los nominados



Álbum del año

* I, I - Bon Iver.

* Norman Fucking Rockwell -Lana del Rey.

* Thank u, next-Ariana Grande.

* I used to know her-HER.

* 7 - Lil Nas X.

* Cuz I love you - Lizzo.

* Father of the bride - Vampire Weekend.

* When we are fall asleep, where do we go? - Billie Eilish.





Grabación del año

* Hey, Ma -Bon Iver.

* Bad guy -Billie Eilish.

* 7 rings - Ariana Grande.

* Hard place-HER.

* Talk -Khalid.

* Old town road -Lil Nas X.

* Truth hurts -Lizzo

* Sunflower -Post Malone & Swae Lee.







Mejor álbum pop vocal

* Spirit - Beyoncé.

* Bad Guy -Billie Eilish.

* 7 rings - Ariana Grande.

* Truth Hurts -Lizzo.

* You need to calm down -Taylor Swift.