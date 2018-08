2 de Mayo derrota a General y se ilusiona con la Primera

PEDRO JUAN CABALLERO

2 de Mayo derrotó con claridad por 2-0 a General Caballero de Zeballos Cué que tuvo el debut de Mauro Caballero como entrenador, en el inicio de la fecha 25 de la División Intermedia.

El Gallo Norteño se envalentona y quiere pelear el ascenso. Iguala a Guaireña con 41 puntos en el segundo lugar de la tabla de posiciones.

Hoy la fecha continúa con los juegos entre: Martín Ledesma vs. River (por Tigo Sports) e Iteño vs. Fernando de la Mora (10.00), RI 3 Corrales vs. San Lorenzo (14.45) y Rubio Ñu vs. Ovetense (16.30).

Estadio: Río Parapití (local 2 de Mayo). Goles: 58’ Luis Fernández, de penal y 86’ Jesús Araújo (2M). Expulsado: 82’ Fabián Pérez (2M). Recaudación: G. 36.050.000 por 1.592 pagantes.

2 de Mayo (2): C. Giménez; C. Gómez (79’ M. Silguero), F. Pérez, J. Balbuena y P. Candia; J. Jara, F. Martínez, L. Fernández (66’ G. Santacruz) y J. Araújo; C. Guerreño y J. Ocampo (84’ D. Centurión). DT: C. Saguier.

Gral. Caballero ZC (0): F. Morán; F. González, R. Bonet, H. Centurión e I. Saldívar; E. Ramírez (61’ M. Ferreira), N. Sanabria, J. Martínez (73’ J. Romero) y M. Cáceres; R. Gamarra y R. Román (52’ H. Cabrera). DT: M. Caballero.