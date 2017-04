Impulsado por la Fundación La Caixa y liderado por un equipo médico del Hospital de la Santa Creu y Sant Pau de Barcelona, el proyecto, que ha sido presentado hoy en la capital catalana, analizará el impacto genético, fisiológico y biomédico de la hipoxia en excursionistas, alpinistas y sherpas nepalíes durante la aproximación y ascensión al techo del mundo.



Según sus impulsores, los resultados de la investigación permitirán identificar las bases genéticas que determinan las adaptaciones a la altura, así como los mecanismos asociados a la falta de oxígeno y servirán para desarrollar soluciones terapéuticas para enfermedades respiratorias crónicas.



"Los resultados pueden aportar información muy útil para el mundo del deporte y en los pacientes de enfermedades crónicas respiratorias. Estos pacientes es como si estuvieran permanentemente en un campo base del Everest", ha explicado José Manuel Soria, responsable de la Unidad de Genómica y de Enfermedades Complejas del Instituto de Investigación de Sant Pau de Barcelona.



Los investigadores consideran que el estudio no solo será útil para los alpinistas de élite y los enfermos con dolencias respiratoria crónicas, sino también para toda aquella población que, por cuestiones de ocio, están expuestos a vivir en altura.



"En la parte de los viajeros, que por cuestión de ocio o trabajo están expuestos a la altura, se cree que son cerca de 140 millones de personas. La enfermedad respiratoria crónica, es muy prevalente, y se estima que aproximadamente un 15% de la población la sufre, por lo que el impacto biomédico del estudio puede ser muy grande", ha razonado Soria.



El equipo médico analizará las muestras biológicas de quince sherpas, acostumbrados a vivir siempre a estas alturas, quince excursionistas que realizarán la ruta hasta el campo base y quince alpinistas, entre los cuales el propio Ferran Latorre, que a finales de mayo buscará culminar los catorce 8.000 sin oxígeno, algo que hasta la fecha solo han conseguido quince alpinistas.



Las muestras se tomarán durante las distintas etapas de la expedición para analizar cómo el cuerpo se aclimata a la altura y poder identificar, así, los mecanismos genéticos de adaptación a la falta de oxígeno.



Primero, se tomarán muestras a los excursionistas y de los alpinistas en Barcelona y en Katmandú (Nepal) antes de la segunda etapa, en la que se evaluará el proceso de aclimatación y el impacto de la hipoxia moderada en el tramo correspondiente de la ruta hasta el campo base del Everest, situado a 5.368 metros de altura.



En una tercera fase, se estudiarán a los alpinistas y los sherpas que habrán regresado de la cumbre del Everest con el objetivo de evaluar el efecto ante la ausencia de oxígeno extrema.



Por último, se recogerán de nuevo muestras en Katmandú y Barcelona para determinar la recuperación de vuelta al entorno habitual en el que viven los participantes del estudio.



Posteriormente, se analizarán las muestras y se realizará una comparativa con 50 pacientes con insuficiencias respiratorias como asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y falta de oxígeno crónica, controlados por el Servicio de Neumología del Hospital de Sant Pau de Barcelona.



"Me dedico a un deporte cuyo objetivo es un poco inútil. Y eso me produce dudas, pero después te das cuentas de que nuestro deporte sirve para inspirar a la gente. Y la vida significa vivir emociones. Por primera vez, mi actividad servirá para algo útil por la humanidad", ha destacado Latorre.



El estudio es fruto de la alianza entre la Fundación Bancaria "la Caixa" y la Fundación Gestión Sanitaria del Hospital de la Santa Creu y el Instituto de Investigación de Sant Pau.



También cuenta con la colaboración del Hospital Germans Trias i Pujol, la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), la Universidad de Barcelona (UB) y el proyecto Summit Sport Data Lab.