Son los datos de un informe publicado en el marco del VI Foro EGEDA/FIPCA (la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales de España y la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales), celebrado hoy en Madrid.



A nivel mundial, la recaudación global fue de 38.600 millones de dólares y los espectadores que acudieron a los cines fueron 7.913 millones, con un dominio claro del mercado estadounidense.



Debido principalmente a que controlan la distribución de las películas, que sigue siendo la asignatura pendiente de Iberoamérica, explicó a Efe el director gerente de EGEDA, Óscar Berrendo.



Esa mejor distribución estadounidense facilita que en los cines iberoamericanos la mayor parte de los espectadores se decantaran por producciones de EE.UU., con un 84,8 % de los visionados.



Mientras que un 11 % de los espectadores acudieron a ver películas iberoamericanas y el 3,9 % eligieron producciones europeas.



Las tres producciones con más éxito en Iberoamérica fueron "Captain America: Civil War", que fue vista por 36,2 millones de espectadores; "Finding Dory", con 33,9 millones, y "Batman v Superman: Dawn of Justice", con 33,1.



Y entre las producciones iberoamericanas, las más vistas fueron la brasileña "Os Dez Mandamentos: O Filme", que atrajo a 11,1 millones de espectadores, y las mexicanas "¿Qué culpa tiene el niño?" y "No manches Frida", con 5,9 y 5,1 millones, respectivamente.



En total, se estrenaron 45 largometrajes iberoamericanos en los países analizados, con una recaudación global de 14,8 millones de dólares.



Así lo señala un informe que también analiza la producción de ficción en las televisiones de Iberoamérica en el periodo 2011-2015.



Con datos de 77 canales de televisión, la cifra global de obras de ficción estrenadas en esos años fue de 2.747 títulos, con 184.000 emisiones y más de 154.000 horas de programación.



El promedio de tiempo dedicado por las cadenas de los países iberoamericanos a la ficción televisiva es del 26,1 % del total de sus emisiones.



Y los países cuyos canales dedican mayor porcentaje de su programación a la ficción son Estados Unidos, con un 44, 5%; Perú, con un 38,6 %; Chile, con un 36,8 %, y Ecuador, con un 34 %, mientras que en España ese porcentaje se sitúa en el 28,1 %.



En lo que se refiere a los géneros, las telenovelas acaparan el 56,8 % de los programas de ficción, las series un 24,4 % y las miniseries un 7,8 %.



Las telenovelas siguen siendo, de lejos, la producción favorita en Iberoamérica y también en los canales en español en Estados Unidos, donde cosechan muy buenos índices de audiencia, destacó Berrendo.



Además en la televisión se da la circunstancia de que las producciones de ficción nacionales superan a las estadounidenses, algo que aún no ocurre en el cine.



Sin embargo, las películas también están mejorando su posicionamiento y largometrajes nacionales encabezaron incluso la recaudación global en un país en 2016, como es el caso de España, con "Un monstruo viene a verme", o de Brasil, con "Os Dez Mandamentos: O Filme", que superaron a las superproducciones estadounidenses.