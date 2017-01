TSJE ahora asegura que el pedido de colorados no fue iniciativa popular

"La ANR lo hizo con el objetivo de presentar un pedido de tratamiento de enmienda. Lo que excluye que sea una iniciativa popular, que tiene un procedimiento distinto. Ellos aclararon que había algunas deficiencias y pidieron la certificación de los electores", justificó Bestard a los colorados tras la reunión con el presidente de la Cámara de senadores, Robert Acevedo y los Senadores Desirée Masi, Emilia Alfaro de Franco, Arnoldo Wiens, Enrique Bachetta, Óscar Salomón y Miguel López Perito en el TSJE.

Explicó que el procedimiento de certificación de condición de electores es habitual para cualquier organización que solicite.

"Esto no certifica veracidad de la firma. No es nuestra competencia. Nosotros hemos certificado la condición de electores. El Código Electoral establece otros requisitos para una iniciativa ciudadana. Esta fue una decisión política de la ANR que no nos compete discriminar", expresó.

Comentó que el caso de iniciativa popular está reglamentada y habla de que las hojas deben estar certificadas por el Tribunal de la capital y las firmas deben estar autenticadas por escribanía y ser más del 2% de electorado.

Otro requisito. Además de esto, el Código Electoral establece que los firmantes deben estar identificados con su nombre, apellido y número de documento de identidad civil, cuyas firmas deberán ser autenticadas por escribano público y recogidas en pliegos proveídos por la Justicia Electoral, numerados y rubricados por uno de los miembros de una de las salas del Tribunal Electoral de la Capital.

Al ser consultado sobre qué pasará si el Congreso decide aprobar las planillas, tratar el proyecto y luego enviar a la institución a pesar de que no tenga el rigor de una iniciativa ciudadana, el ministro se quedó callado por algunos segundos y luego respondió que esa será una decisión política de los legisladores.

Por otra parte, el funcionario del TSJE señaló que todas las copias de planillas ya están en manos de la Fiscalía, que deberá decidir si indaga sobre las irregularidades.

"Quiero puntualizar respecto a la disparidad de criterio con la Fiscalía. El día viernes, con conocimiento del fiscal general del Estado (Javier Díaz), se hizo entrega de los biblioratos al Partido Colorado, que es una persona jurídica de derecho público, se les ha devuelto preservando copias digitalizadas que están a disposición de la Fiscalía. La ANR se comprometió a entregar los originales. Nosotros tenemos las copias de forma digitalizada para la ciudadanía y también la fiscalía para cuando requiera puede utilizar la página web", detalló.

Agregó que el Partido Colorado solicitó que la institución verifique y certifique la condición de electores.

A partir del pedido, detalló: "Se realizó un trabajo muy intenso".