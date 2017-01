Surgen clasificados en la juvenil UFI

SUB 17. Limpio venció a Santa Rosa 2 a 1 (3-5). Guaireña superó a San Ignacio 3 a 1 (3-4). Clasificaron: Santa Rosa, San Ignacio y como mejores segundos, Guaireña y Limpio. En la primera fecha del cuadrangular que se disputará en Concepción se enfrentarán Santa Rosa vs. Guaireña y Concepción vs. San Ignacio.

Sub 15. Mañana se inicia el cuadrangular final de la categoría en el club Nanawa de Concepción, a las 16.00, se enfrentarán Villeta vs. Luque y a las 18.00 Concepción vs. Caaguazú.

Por otra parte, también el domingo, se disputó la primera fecha del tercer campeonato nacional de interligas femenino con 9 partidos.