Sosa afirmó que Ullón le dijo: "Sosa, no hay problema. Te pedimos depositar en la cuenta la suma de 400.000 dólares". Le pareció una suma exagerada ya que las campa- ñas suelen ser solventadas por los propios candidatos, en una parte, y la otra suele ser absorbida por el candidato presidencial.

plantados. Sosa agregó que lo que más le molestó fue que cuando organizó un encuentro con alrededor de 150 dirigentes de base de Capital fue invitado Marito y no se fue. La reunión se realizó el 27 de marzo pasa- do. "Marito agendó y confirmó presencia. No estuvo presente. Por lo visto le llamaron y una hora antes me desconvocó. Y no participó", apuntó molesto porque ni siquiera envió a ningún representante del movimiento. Además, manifestó que el sector dio prioridad a la candidatura de la empresaria María Eugenia Crichigno, quien también busca ser dipu- tada por Capital. "Le busqué mucho a Marito. Le llamé y no atiende el teléfono para aclarar (la situación). Tampoco devol- vió la llamada", dijo. Agregó que el próximo 8 de mayo realizarán un cumpleaños político en el club Cerro Corá.





Se enojó y no quería abrir la lista

El concejal de Asunción y miembro del Comando Capital de Colorado Añetete, Julio Ullón, dijo que no se le exigió depositar dinero a la cuenta de Mario Abdo Benítez para la campaña. Afirmó que el parlasuriano Miguel Sosa se enojó porque quería ser candidato único y pidió que la empresaria María Eugenia Crichigno sea número dos.

"Le dije que no. Que ella quería encabezar su lista y que íbamos a abrir la lista. Queremos elevar la calidad de representación", expresó Ullón. Dijo que a grandes rasgos le habló de cuánto costaría la campaña pero que no le pidió plata.

"Le expresé que le apoyaba a Maru porque ella me apoyó en mi campaña de concejal", agregó Ullón.

"Me preguntó cuánto iba a costar la campaña y le dije que aproximadamente 400.000 dólares se tenía que gastar. No le exigí que ponga", remarcó.

Consideró que la empresaria tiene una amplia trayectoria de trabajo político y tiene un currículum interesante y que el movimiento busca dar espacio a todos.