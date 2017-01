Sixto Pereira asegura 4 votos del luguismo a favor de la enmienda

Además se le consultó sobre la versión de que el luguismo no estaría dando cuórum para que el presidente Horacio Cartes pida permiso al Congreso y así entrar en carrera.

“Ni hemos conversado. Es una cuestión medio prematura sin que se den los pasos previos”, indicó al respecto.

Se le preguntó si realmente el oficialismo ya tiene los 23 votos para presentar y aprobar un eventual proyecto de enmienda en la Cámara Alta.

“Puedo hablar solamente de nuestra bancada. Por los chequeos que están haciendo, creo que sí. Sí, comprometidos los cuatro votos”, aseguró.

Trajo a colación que dentro del Frente Guasu ya se habló del tema y está finiquitado.

“Sí, se habló. Nosotros hemos iniciado luego la campaña durante el gobierno de Lugo y nos hemos ratificado cuando se planteó creo que en agosto y seguiremos defendiendo”, indicó Pereira.

“Es una necesidad que se incorpore esa figura en la Constitución Nacional. No es que Lugo no está acompañando. Lugo sostiene que él no necesita de una enmienda eventualmente para una candidatura”, manifestó.

Desde antes del inicio del receso parlamentario, los propios oficialistas, inclusive el propio líder de la bancada cartista en el Senado Juan Darío Monges, habían lanzado nuevamente la posibilidad de que se vuelva a tratar un nuevo proyecto de enmienda, tras el rechazo que tuvo un proyecto similar el 25 de agosto pasado. Una mayoría de 23 votos, integrada por la disidencia colorada y sus aliados de la oposición, lograron archivarlo.

Entre los que rechazaron la polémica propuesta está Lugo, quien aspira a su reelección. También figura el liberal que responde al llanismo Fernando Silva Facetti, quien entró luego en la lista de dudosos.

Su correligionaria Zulma Gómez es la que permanentemente tuitea que ya tienen los votos para la enmienda que permita la reelección del ex obispo, luego de que la misma haya incluso admitido que encabezó el operativo para destituirlo del cargo a través de un juicio político.

Hasta el momento no se ha presentado ningún proyecto, y tampoco otro referente del llanismo aseguró que apoya.

El cartismo, por su parte, está enredado con su campaña que la gente decida, que al final está llena de cuestionamientos y denuncias de firmas fraudulentas que se recogieron a favor de la enmienda.