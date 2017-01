Sing llega a los cines del país para divertir y atrapar con canciones

Actores muy reconocidos dan voz –en su versión original– a una serie de divertidos animalitos en una suerte de competencia musical a lo American Idol.

Ganadores del Oscar como Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, y estrellas como Seth MacFarlane o Scarlett Johansson, participan de esta producción de Illumination Entertainment, que creó Mi Villano Favorito 1 y 2, Minions, entre otros éxitos.

Kubo y las dos cuerdas mágicas, Zootopía, Vaiana, My life as a zucchini, serán las rivales de Sing en la gala de los Globos de Oro que se celebra este domingo y que marca el inicio de la temporada de premiaciones del séptimo arte en los Estados Unidos. Con USD 284 millones recaudados a nivel mundial y una inversión de USD 75 millones, esta animación demuestra su poderío en la taquilla donde incluso hizo frente a la poderosa Rogue One de Star Wars.

LA HISTORIA. Buster Moon es un koala que sueña con organizar una competencia de canto entre animales, con el objetivo de salvar su teatro. Una vez decidido, Buster le pide a su ayudante Ms. Crawley que se encargue de los flyers para promocionar el evento que tendrá USD 1.000 en premios. Sin embargo, Ms. Crawley comete un grave error que da un giro inesperado al concurso.

PARA CANTAR. Uno de los principales atractivos de esta realización, además del atractivo visual característico de estas producciones animadas, es la utilización de unas 60 canciones muy populares que recorren estilos tan diversos como la música clásica, el hard rock, el rock, el pop, el hip hop, e incluso la bossa nova. Algunas de las composiciones que suenan en este American Idol de la animales pertenecen a Van Halen, Jay Z, Beyonce, Ariana Grande, Leonard Cohen, Red Hot Chili Peppers, Cindy Lauper, Kanye West, Queen, David Bowie, Vivaldi, Tom Jobim, Pachelbel y muchos otros.

"Después de conquistar la taquilla con los Minions amarillos y mascotas con vidas secretas, Illumination Entertainment regresa con su más dulce y encantador proyecto hasta la fecha", sostiene en su crítica Devan Coggan de Entertainment Weekly, una de las tantas reseñas positivas que recoge el filme, que cuenta con promedios elevados en los sitios especializados.