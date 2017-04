Según Nicanor, Cartes da migajas y se queda con los negociados

El ex mandatario y ex embajador en la Argentina afirmó que "no es bueno usar la pobreza para hacer política y que no se debe hacer de la pobreza un negocio para que los políticos alcancen sus objetivos".

Afirmó que se burlan de los pobres, cuando "se les pasa restos de comida, gaseosas de mala muerte y sobras de los grandes depósitos de contrabando, de plancha eléctrica". Esto en alusión a la actual dirigencia colorada, como la diputada Perla de Vázquez, quien repartió coquitos y gaseosas, y sorteó electrodomésticos el pasado lunes a la gente de San Pedro para concurrir al mitin a favor de la enmienda.

Nicanor recordó que el Gobierno actual dijo que iba a enterrar la prebenda "porque el colorado es prebendario y sinvergüenza, como dicen sus ministros y el propio Horacio Cartes".

Consideró que la prebenda que hace (Cartes y su entorno) "es de lo más miserable, ofreciendo al pueblo ataúd gratis, mientras Jiménez Gaona (Ramón, ministro de Obras Públicas) se queda arriba con la prebenda estatal, para él, su papá y sus hijos, 30 años de negocio, 2.000 millones de dólares, abusando del poder y traficando con el poder que le dio el Partido Colorado".

Se refería a la concesión de las rutas 2 y 7, a Tape Porã, empresa a la que está ligado el padre del ministro del MOPC.

Nicanor reiteró que mientras en la prebenda de abajo reparten restos de fideo y galleta, arriba la prebenda real le queda a los del grupo de Cartes.

Citó al secretario general de la Presidencia, Juan Carlos López Moreira, de quien dijo que se queda con el negocio de todas las firmas aseguradoras "para tragar el dinero que las empresas extranjeras deben pagarle al paraguayo en materia de seguro".

Recordó que López Moreira dijo que no necesitaban seccionaleros, sino gente honesta, y replicó: "Que se mire este señor, cuándo se va a satisfacer, cuántos años ya viven de los privilegios del Estado, del contrabando, de la evasión impositiva", se preguntó.

También criticó a un gobernador (sin nombrarlo) que tiene una fábrica de cajones fúnebres, y que le ofrece ataúd gratis al pueblo como prebenda. Mencionó a otros gerentes de Cartes como Francisco Barriocanal y José Ortiz que "no se satisfacen y en cuantos negocios del Estado que haya, ellos se tragan todo".

"Debemos juntarnos para que mañana, con nuestros votos, podamos corregir muchas cosas que nos duelen", dijo.