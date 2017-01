Presentan una Biblia inclusiva en Paraguay

Se trata de una iniciativa de las iglesias Bautistas para personas con discapacidad auditiva, que se encuentran en nuestro país ubicadas en Asunción, Limpio, San Lorenzo y Areguá, según comentó la pastora Mirta Barreto.

El evento se desarrollará del 16 al 27 de enero en la mencionada ciudad y las inscripciones aún se encuentran abiertas con previa reserva al número (0985) 870-895.

"Durante el taller se traducirá el Evangelio según San Marcos y se tomará un registro audiovisual respecto a las traducciones para que al final del evento cada uno lleve un pendrive y pueda compartir en su país con su comunidad sorda", manifestó la pastora.

También dentro del mismo marco se realizará el lanzamiento de un material de compilación de 288 términos bíblicos, así como 30 alabanzas en lengua de señas.

Cabe resaltar que solo Paraguay cuenta con historias bíblicas traducidas al lenguaje de señas, realizadas por personas con discapacidad auditiva y se puede adquirir a G. 55.000 cada devedé, llamando al número mencionado.

Historia de vida

Gilda Salinas de Cáceres tiene 65 años, perdió la audición a los 7 años luego de que un médico le recetara un medicamento para la amigdalitis, que le afectó los órganos auditivos.

"Gracias a Dios no perdí del todo, usando audífonos puedo comunicarme y leo los labios. También me casé con un hombre sordo y nos comunicamos en lengua de señas", comenta la mujer.

Es la primera docente con discapacidad auditiva con título reconocido por el Ministerio de Educación en el año 1975, y actualmente cursa el último año de la carrera Ciencias de la Educación.

Su mensaje para las personas con discapacidad auditiva es: "No por ser sordos somos menos que los demás, Dios nos creó a todos por igual. La sordera no es un impedimento para ser lo que uno desea ser, les animo a que se superen en educación, en la parte espiritual, somos personas importantes como todos. No tienen que tener baja autoestima, si se proponen lo van a lograr".