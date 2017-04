"Desde el punto de vista del discurso del martes (en la Junta de Gobierno), hay que ubicarlo en un momento político de alta tensión. Son discursos de desahogo donde se busca la apelación emocional y no racional. Se habla a los convencidos", expresó Martini al programa En Voz Alta, de Radio Monumental, haciendo hincapié en el mensaje donde el presidente tuvo que explicar a sus seguidores por qué decidió descabalgar de su pretensión de presentarse para otro periodo de mandato.

Precisamente, este encuentro con la dirigencia de base fue para tratar de levantar la moral de los mismos, tras el golpe político que significó para la ANR la postura del jefe de Estado, hecha pública 24 horas antes a través de una nota al arzobispo de Asunción que la repitió luego en su cuenta de Twitter.

Martini comparó este encuentro con sus partidarios como el de un entrenador de un equipo de fútbol luego de una derrota, tratando de animar a los jugadores.

"Es un momento complejo. Me acuerdo del fútbol. Cuando se pierde un partido difícil y se tiene una sensación de derrota hay que decir que se pudo hacer más. Creo que Cartes usó ese discurso en un vestuario sudoroso y lastimado", expresó Martini. Añadió que "es importante la coherencia entre el discurso y la praxis, mas allá del pragmatismo".

"Esa consecución coherente de praxis y retórica está fuera de lugar en Paraguay. ¿Por qué tanta gente dudó de él? Porque la gente tiene memoria y se acordó del mensaje del 31 de octubre cuando (Cartes) dijo que la enmienda dividía a la sociedad, por lo que pidió a sus legisladores no insistir con la enmienda.

"Los entornos no están esperando la reelección de Cartes sino las posibilidades individuales que tienen. La mínima coherencia es lo que no tienen. Es un maquiavelismo", enfatizó el sociólogo y analista político.

El presidente de la República, Horacio Cartes, a través de sus cuentas en las redes sociales, publicó ayer un nuevo video en donde opina sobre el futuro político del país, la importancia de generar una política de Estado y su decisión de renunciar a la reelección, pero estas declaraciones esta vez las hizo en un tono mucho más pacífico.

El martes en la Junta de la ANR Cartes empezó a hablar de la paz, pero encendió los ánimos cuando advirtió a la oposición que, pese a su decisión de dejar atrás su intención de ser reelecto, no iba a abandonar la cancha política y lo iban a tener como un murallón. También criticó al Senado.





Discurso en ANR 18-4-2017

A quienes predican violencia, odio y más cosas, yo no me voy a dedicar a ellos. Ustedes ven que esa gente no tiene convocatoria (...) No se le va nadie (a las marchas).

Pueden seguir incendiando lo que quieran, pero van a encontrar un murallón que les va a decir 'acá estamos nosotros, el Partido Colorado'.

Dije que me iba a callar, pero un poquito se me tiene que ir la boca. Aquellos periodistas que les tratan de gorilas, perdónenme, porque ellos no les conocen.





En redes sociales 19-4-2017

A la gente que me pide seguir, les digo que no necesariamente se sirve desde un solo lugar. Voy a seguir trabajando y mi compromiso con el Paraguay es mucho mayor.

Tener una responsabilidad fiscal, no gastar más de lo que se tiene, no debe ser una cuestión partidaria o de un presidente.

La mano de obra paraguaya es elogiada por empresas de otros países que se instalaron en Paraguay, que por más que no quieran reconocer, es el producto de un equipo que quiere otro país.