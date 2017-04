Esto significa que si la licitación se anula, como recomendó el organismo contralor, la cartera no podrá resarcirse por los daños ocacionados, principalmente por culpa de una oferente.

La póliza que presentó la empresa en cuestión es de la firma Royal Seguros, de la que es accionista el ministro Juan Carlos López Moreira, y tuvo que ser renovada por las demoras registradas para la definición del proceso. Pese a esto, no se podrá ejecutar.

Es que el pliego del llamado establece que la póliza podrá ser reclamada en caso de que se compruebe "que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas", reza en el informe del ente contralor.

Sin embargo, la Contraloría aseguró que el "procedimiento de contratación no se encuentra adjudicado, ya que está en etapa de evaluación de oferta económica", por lo que no corresponderá reclamar el seguro si se cancela la licitación.

En el caso de Sacyr, se comprobó que la oferente mintió en su declaración jurada, porque aseguró que no tenía demandas en otros países. Pero se comprobó que se le rescindió un contrato en su país de origen, específicamente en la operación de un aeropuerto de Murcia.

"La norma dice que la póliza es ejecutable si se descubre falsedad con relación al adjudicado y no del oferente, y acá no hay adjudicado, no existe, está pendiente, y la recomendación de la Contraloría es que no haya adjudicado o que se resuelva la cuestión de la ley que está impidiendo seguir el trámite. La sanción por la inconsistencia en la oferta es la descalificación", aseveró el contralor Enrique García, sobre el punto.

SE EVITÓ DESCALIFICACIÓN. El dictamen de la auditoría de la Contraloría reveló además que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) violó su propio pliego de la licitación para encubrir los antecedentes de incumplimiento de la española Sacyr, lo que facilitó a la firma seguir en competencia.

El organismo de control aseveró que el dictamen de la Dirección Jurídica del MOPC, que afirmó que Sacyr Concesiones SL no tenía participación accionaria en la concesión del aeropuerto de Murcia, España, se elaboró sin que se haya consultado el tema al oferente, que es lo que establece el pliego. El dictamen fue elaborado por el asesor jurídico del MOPC, Dionisio Mereles.

De acuerdo con el pliego, el propio Comité de Evaluación debía solicitar las informaciones requeridas al oferente, a través de la administración contratante (MOPC), lo que justamente no se hizo, según la CGR. Con esto queda más que claro que el MOPC "improvisó" un documento para que Sacyr siga en carrera, sin verificar los datos con la propia oferente como se estableció.

Vale señalar que la CGR recomendó a Obras Públicas cancelar el proceso; es decir, declarar desierta la licitación, principalmente porque la institución convocante no realizó un proceso de precalificación a las empresas que participaron del llamado, el cual debe hacerse obligatoriamente en este tipo de proyectos, como está en el decreto reglamentario.

Hasta ahora, el virtual ganador de la licitación es el consorcio Sacyr-Agunsa (España y Chile), que ofreció un canon al Estado muy superior al de su competidor, Vinci Airports-Talavera & Ortellado (Francia y Paraguay).

