Piden el fin de las radios piratas en PJC

En la pasada sesión de la Junta Municipal de Pedro Juan Caballero, Amambay, varios de sus miembros solicitaron una intervención justa a Conatel, para erradicar las radios ilegales. El organismo estatal procedió al cierre de una radio que funcionaba dentro de la iglesia del Perpetuo Socorro y que según los ediles no emitían publicidad como están haciendo otras que están en manos de políticos. Según el presidente de la Junta, Ivo Lezcano (ANR), “causa sorpresa que justamente una radio que solamente emitía músicas y misas realizadas en el lugar tenía que ser cerrada por Conatel. Si van a intervenir hay más de 30 radios ilegales que trabajan en forma comercial, algunas están en manos de políticos de mi propio partido que las utilizan para atacar a su contrincante, pedimos a la presidenta de Conatel que si van a cerrar las radios se cumplan con todas y no con aquellas que no forman parte del anillo político”, dijo.









