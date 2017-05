AYOLAS

El presidente Horacio Cartes dispuso que una vez que el ministro de Hacienda, Santiago Peña, retorne de su viaje de Estados Unidos, empiece a realizar giras por el interior del país con su compañero de chapa, Luis Gneiting (gobernador de Itapúa), para apuntalar esta dupla ante la dirigencia de base.

En el cartismo esperan que la chapa presidencial se defina dentro de 10 a 15 días, para arrancar oficialmente la campaña en junio.

El gobernador Gneiting indicó que están en la etapa de consultas y evaluación. Comentó que hubo delegaciones de Cordillera, Itapúa y Caazapá que se reunieron con el presidente de la República. "Después vamos a salir a recorrer los 17 departamentos para hablar y definir la candidatura. Acá se empezará a consultar y evaluar para luego tener una posición definitiva", significó el gobernador en Ayolas, tras la firma del entendimiento sobre Yacyretá.

Señaló que el presidente Cartes les comentó en la última reunión que él tiene su posición, pero que consultará a la dirigencia que dará la palabra definitiva sobre los candidatos. "Yo tengo mi pensamiento y mi posición. Pero haré lo que la dirigencia diga", expresó Gneiting.

Ante los cuestionamientos que pesan sobre la figura del ministro Santiago Peña, el gobernador manifestó que tal vez se le pueda cuestionar su militancia en el Partido Colorado, pero "tiene otros atributos importantes" como su trabajo, capacidad y la confianza de Cartes.

"Ahora es momento de hablar con la dirigencia y ganar la confianza de los dirigentes", enfatizó al tiempo de sostener que deben hablar los diputados, senadores, intendentes y los presidentes de seccionales. "Todo el mundo habla en nombre de los dirigentes de bases. Muchas veces no son ellos y hay muchos intereses creados", indicó.

Sobre Afara. Dijo que no cree que el vicepresidente Juan Afara abandone el equipo oficialista porque tiene un compromiso con el presidente Cartes y con los gobernadores. "Vino de nuestra mano y se le dio la oportunidad. Juan Afara no puede decir que no ha tenido oportunidad. Es nada menos que vicepresidente. No es un cargo cualquiera. De repente puede ser que el vicepresidente no represente nada, pero es el segundo cargo a nivel nacional", enfatizó.

Sostuvo que habló con el diputado Hugo Velázquez, quien el miércoles se reunió con un grupo de 11 diputados y Afara. "Velázquez dijo que está en el equipo. Aquí nadie va a imponer. Al que no le guste seguramente va a tener que irse. Qué le vamos a hacer", insistió.





Preocupa que candidatura no prenda

Desde el entorno del presidente Horacio Cartes admiten que hay preocupación por el hecho de que la posible candidatura del ministro de Hacienda, Santiago Peña, no logra agradar a la dirigencia. Señalaron que no se animan a comentarle a Cartes sobre las repercusiones que hay dentro la dirigencia.

"Nadie le quiere decir al presidente que el candidato no corre porque lo primero que va a pensar es que hay otros intereses detrás, pero el caso es que no sabemos qué hacer porque lo de Peña no corre", dijo una alta fuente. A la vez, ayer, durante la visita de Cartes a Ayolas, varios de los dirigentes de la zona hablaron con los allegados de Cartes a quienes señalaron que Peña no gusta como candidato a la presidencia.