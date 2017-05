Ayer, el Ministerio de Hacienda dio a conocer un pedido de permiso de Peña, del 8 al 12 del presente mes, delegando su cargo al subsecretario de Administración Financiera, Ramón Ramírez Caballero.

De esta manera, una de las carteras más importantes del Gobierno estará delegada a otro funcionario, para dar paso a una campaña político-partidaria.

Peña, quien retornó la semana pasada de un viaje a los Estados Unidos, inicia hoy su meteórica campaña proselitista en Alto Paraná, y a la tarde estará en Encarnación, capital de Itapúa.

La tarea del ministro es convencer a las bases (seccionales) de su capacidad para dicha candidatura. Para ello visitará a los dirigentes de los principales departamentos en una semana que será clave para sus aspiraciones políticas.

La reciente afiliación a la ANR y su pasado liberal son los principales cuestionamientos que Peña debe superar en sus encuentros con líderes regionales y principalmente con los seccionaleros que cuestionan el olvido al que se vieron sometidos por el actual Gobierno a la hora de elegir candidatos para puestos en la función pública.

La meteórica campaña será con el acompañamiento del gobernador itapuense Luis Gneiting, y los principales dirigentes de HC.

politización. Llamativamente, una de las actividades programadas para hoy es la entrega de tarjetas magnéticas a familias beneficiarias del programa Tekoporã, actividad en la que estará acompañado por la intendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod.

De esta manera, Peña busca sacar réditos políticos de uno de los programas sociales del actual Gobierno.

Anoche, en el programa Algo Anda Mal (AAM) Peña justificó su presencia en la entrega de las tarjetas diciendo que todavía no es candidato y solo fue invitado como parte del programa Tejoporã, siendo ministro de Hacienda. "Yo no llevo las tarjetas. Yo entrego en un acto programado por la Municipalidad. Las reuniones son privadas. No son actos públicos. Yo no estoy en campaña, no soy candidato todavía", sostuvo Peña al conductor del programa, Santiago González.

El otro aspirante a la candidatura en las carpas oficialistas es el vicepresidente Juan Afara, quien aún no inició oficialmente su campaña, a pesar de la movilización realizada el sábado pasado, donde se pidió que el candidato sea "un auténtico colorado y no un pollito liberal".

favorito. Sin embargo, la dupla Peña-Gneiting aparentemente es la elegida por el presidente Cartes, líder del movimiento, a tal punto que se dejó de hablar de otras posibles candidatos Enrique Riera y otros.

Embed

Cartes decide tras viaje a Portugal

El presidente Horacio Cartes anunciará quién será el candidato oficial de Honor Colorado a su retorno de su viaje a Portugal.

Cartes viaja mañana y vuelve al país el próximo domingo.

El mandatario mantendrá un encuentro bilateral con su par portugués, Marcelo Rebelo de Sousa.

Durante su estadía en el reino de Portugal, el mandatario se reunirá con empresarios locales para hablar de las oportunidades de inversión en Paraguay.

Cartes también participará de la celebración por los 100 años de la aparición de la Virgen de Fátima, acto litúrgico que será presidido por el Papa Francisco.