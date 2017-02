Parlamento venezolano exigirá mayor respeto

El presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) venezolana, el opositor Julio Borges, afirmó ayer que el Legislativo está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer para lograr que haya un respeto institucional, pero que lo que no hará el ente es humillarse.

“La AN está dispuesta a hacer lo que tenga que hacer para lograr que haya un respeto institucional, lo que la Asamblea no puede hacer es humillarse, porque eso que pretende el Gobierno es engañar y humillar a la Asamblea Nacional y por tanto al pueblo venezolano”, dijo Borges al ser preguntado por lo que está dispuesto a hacer para salir del desacato judicial. El diputado recordó que desde la Asamblea ya se hicieron cosas, “como por ejemplo el tema (de la desincorporación) de los diputados de Amazonas”, para que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) les levante el desacato. “Pero de allí (a que) pretendan humillar a 14 millones que votaron por esta AN, eso no lo vamos a hacer”, continuó. En ese sentido explicó que la “desincorporación de estos diputados (cuya investidura fue impugnada por el TSJ, por un supuesto fraude), se hizo de varias formas y siempre el Gobierno buscó excusas, incluso, cuando yo lo hice en la sesión del 9 de enero”. EFE