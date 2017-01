Los principales cuestionamientos apuntan a la limitación de las inversiones y a que prácticamente se empuja a los contribuyentes a endeudarse con el sector financiero, ya que el formulario publicado en la página web solo permite realizar inversiones mediante préstamos financieros o con dinero ganado en el IRP ese año.

La abogada tributarista Nora Ruoti explicó que el proyecto no permite que el dinero ganado en años anteriores y sobre el cual se había pagado ya el IRP, sea utilizado como inversión que pueda ser deducida al momento del pago del tributo, en abierta violación al artículo 13 de la Ley 4673/12, que puso en vigencia el impuesto.

Remarcó que con este formulario se confirma que lo que la normativa reglamentaria considera como renta bruta se convierte en renta imponible. La diferencia es que para calcular la bruta se descuentan los gastos e inversiones, pero en la imponible directamente se aplica la tasa del impuesto.

"Entonces se confirma que en realidad no es un impuesto a la ganancia. El formulario está tan bien diseñado para hacer un impuesto a las ventas y no a la renta personal, que automáticamente si no llenaste el anexo de préstamos te dice que solamente podés gastar o invertir el dinero que ganaste en ese año", añadió la abogada tributarista.

Deuda. A su turno, la presidenta del Consejo Profesional del Colegio de Contadores del Paraguay, Alba Talavera, señaló que existe una preocupación porque Hacienda está arrastrando a los contribuyentes a relacionarse con el sector financiero.

La profesional resaltó que el proyecto de formulario establece que solo mediante préstamos de entidades financieras se puedan realizar inversiones en el plano local. Mientras que para ingresar gastos hechos en el exterior relacionados con la actividad gravada, las compras debieron haberse hecho mediante tarjetas de crédito o de otro medio de pago vía entidades radicadas en el país.

"Si vas al exterior a un congreso relacionado con tu profesión y vos pagás tus gastos con dinero tuyo, no te sirve para deducir. Además de esto, si querés deducir estas facturas en el exterior deben estar legalizadas en el consulado, lo que implica más dinero y burocracia", cuestionó Talavera.

Por su parte, el vicepresidente de la UIP, Luis Tavella, criticó los nuevos cambios al régimen del IRP, afectando principalmente a los gastos e inversiones que hasta diciembre del año pasado podían ser deducibles. El empresario también pidió una clarificación con respecto a la devolución de las retenciones que se iniciarán desde julio de este año. Recalcó que el fin principal de la creación de este tributo era el de la formalización y no el de la recaudación, como se pretende con las modificaciones hechas recientemente.