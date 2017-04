Noticias Py, un canal para gente que busca estar bien informada

“Creo que un canal de noticias 24 horas como se plantea Noticias Py es fundamental. Es una necesidad que se venía postergando desde hace años”, opina Mina Feliciángeli, una de las conductoras del nuevo canal de cable que desde mañana, a las 5.30, inicia su programación por señal 15 y 705 HD (Tigo Star) y canal 5 (Claro Tevé).

Para hoy, a las 20.00, se anuncia una emisión especial, donde se presentará a las figuras del canal y sus respectivos espacios.

Noticias Py (NPY) incluirá una programación netamente informativa, con varios noticieros a lo largo del día, programas especiales, enlaces con Radio Monumental y una franja periodística desde las 21.00, con importantes referentes de la tevé nacional.

“Todos los países del mundo, sobre todo los desarrollados, tienen canales de noticias y el nuestro necesitaba uno. Me encanta formar parte del proyecto, es un desafío para todos los que vamos a trabajar ahí, es lo nuestro, es lo que sabemos hacer, y vamos a poner todo nuestro empeño para que eso salga lo mejor posible”, reflexiona la periodista y directora general de Radio 1000 AM, Mina Feliciángeli, y añade que la información “sobra en el país”. “Creo que somos un país que genera más información que ninguno. Se deja de lado mucha información importante por la falta de espacio”, asegura la conductora de Lunes de Mina (Red Guaraní tevé).

FOCAL. Para Feliciángeli es “fabuloso” que los espectadores dispongan de un canal en el que saben que encontrarán lo que está sucediendo en el momento. “Queremos habituar a la gente a que sepa que si pasa algo lo podrá ver en Noticias Py; buscamos ser una referencia de la noticia”, afirma.

Para la periodista, este proyecto que lleva adelante Noticias Py, fue un sueño suyo de hace muchos años.

“(Por ello) Me siento satisfecha e identificada con este proyecto, independientemente a no ser la propietaria del mismo. Me encanta formar parte de él”, señala.

DESAFÍO. Santiago González, conductor de AAM (Algo anda mal), ve como un desafío muy importante su incursión en el nuevo canal. “Me toca la posibilidad de mostrar una faceta distinta en términos periodísticos”, dice.

Actualmente, el trabajo que realiza Santiago González en los espacios que tiene, compromete su opinión en términos políticos o de entrevistador. “A veces, quizá para muchos, soy inquisidor en la forma de llevar adelante el programa, por las características que tiene AAM”, explica. En cambio, en el nuevo canal, le tocará un rol de entrevistador más distendido.

“Voy a hablar con protagonistas, no solo del ámbito político, sino también de diferentes ámbitos de la sociedad, personalidades. Será una charla informal, pero seria, desde todo punto de vista”, adelanta González.

En su espacio, se conocerá a profundidad a los diversos entrevistados del canal. “Será una experiencia diferente, en un canal con un enfoque noticioso muy distinto, que nos conectará de manera distinta con la gente”, remarca.

hechos. Coincidiendo con Mina Feliciángeli, González opina que “hay suficiente información en el país en ámbitos como político, social y económico”. Además, considera que la información requiere de tiempo para su comprensión. “Los espacios noticiosos existentes no son suficientes para abordar todo lo que sucede, por un lado, y brindar la profundidad necesaria, por otro”, analiza.

Para González, este proyecto de NPY permitirá marcar una diferencia respecto a la oferta actual. “Al ser un canal con enfoque noticioso, dedicado puntualmente a la noticia, la gente tendrá inmediatez y profundidad”, asegura.

OPORTUNO. Otro punto de análisis en el que se enfoca el joven periodista, es el del año preelectoral en el que nos encontramos. “Es una oportunidad excepcional para brindar toda la información desde diferentes ópticas, perspectivas, de lo que nos tocará a todos decidir en el 2018, respecto de lo que será nuestro futuro por otros cinco años”.

Por otro lado, Santiago González considera importante valorar el hecho de que el nuevo canal de noticias, NPY, es también “una nueva oportunidad laboral” en este campo a nivel nacional.

“Tanto para quienes ya están en medios de comunicación, para que muestren otra faceta profesional, como para quienes aún no cuentan con espacios. Desde todo punto de vista es positivo”, finaliza.