No nos toman el pelo

Probablemente ya te suene a hartazgo de esta farsa –que pasa entre vodevilesca y tragicómica, por lo triste, lo patética– llamada firma de planillas pro enmienda y sea un plagueo más entre miles lo que te escribo, por este atropello a la inteligencia humana, único rasgo –por cierto, viniendo al caso– que nos diferencia del resto de las especies de mamíferos y demás animales. Sin embargo, ¿viste esos promotores que rayan la ridiculez posando ante las cámaras de televisión para realizar “graves denuncias” en un escenario que la horda de fanáticos pro enmienda ha regado de afrentas a quienes todavía damos crédito al viejo y sabio maestro llamado sentido común? ¿O debemos tragarnos como zonzos estos pretendidos “errores” cometidos “de buena fe” cuando aparecen todo un plantel de fútbol y de hándbol femenino, cuyos integrantes desconocen haber firmado ninguna planilla pidiendo la enmienda de la Constitución para permitir la reelección de Horacio Cartes? ¿O la cantidad de muertos que hicieron las de Lázaro para estampar su firma en alguna fraguada planilla? 18:13

Voy a darle crédito a una semillita de buena intención allá, en el origen del planteamiento, pero se la han embarrado loco apenas accionaron y la mala fe la tomó por asalto en la persona de los neoestronistas –que algunos nunca lo dejaron de ser– entre quienes se siente muy a gusto –está visto– el presidente Horacio Cartes. Si no, ¿por qué no se demarcó de esa corriente totalitaria y con ansias iracundas de pisarle la cabeza al diferente, al que piensa distinto? Si no lo crees, solo échale un vistazo a los comentarios en las páginas digitales de los defensores neoestronistas. Se siente a gusto con ellos. Por eso no los ha parado. Digo yo, por lo menos, no nos quieran tomar el pelo. 18:21