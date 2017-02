Muere Marisa Leticia, la esposa y puntal de Lula por 40 años

residente de Brasil Lula da Silva, Marisa Letícia Rocco, falleció ayer en São Paulo días después de sufrir un derrame cerebral que deja al ex mandatario sin su compañera durante más de 4 décadas, en el momento más sombrío de su vida pública. La ex primera dama, de 66 años, fue declarada en estado de muerte cerebral en el Hospital Sirio-Libanés, donde fue internada de urgencia el 24 de enero. El centro informó que los médicos diagnosticaron “ausencia de flujo cerebral” y que la familia autorizó el inicio de los “procedimientos para la donación de órganos”. La cuenta oficial en Facebook del ex presidente publicó un mensaje de agradecimiento y cambió su foto de perfil por una imagen del matrimonio sonriente y abrazado. En la Cámara de Diputados en Brasilia los legisladores guardaron un minuto de silencio, mientras miembros del Partido de los Trabajadores (PT) acudían al hospital para arropar a la familia. “Creo que la compañera Marisa le hará muchísima falta. Pero él es una persona con una fuerza extraordinaria y siempre tendrá en el recuerdo de Marisa una fuerza especial”, afirmó el ex senador y cofundador del PT Eduardo Suplicy. Una de las visitas más emotivas fue la del ex presidente Fernando Henrique Cardoso con el que se fundió en un emocionado abrazo. afp