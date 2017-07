Movimientos definen sus candidaturas a las gobernaciones

En Alto Paraná el oficialismo irá dividido a las internas con Elio Cabral, respaldado por el clan Zacarías Irún, y con el concejal antizacarista Juan Carlos Barreto, por el equipo de Ramón Romero Roa. En tanto, Óscar Tuma candidata al dirigente Éver Rojas. El propietario de la Universidad Privada del Este, Roberto González Vaesken, es el candidato de la disidencia. En Itapúa, el posible candidato de consenso entre Afara y Marito será Mario Cáceres. El oficialismo ya hace campaña con Juan Schmalko.

En el Departamento de Caaguazú, la disidencia postula al ex intendente de Coronel Oviedo Édgar Olmedo. El oficialismo candidata al ministro de la Juventud, Marcelo Soto. Nicanor propone al dirigente joven Santiago Vázquez y el movimiento Tu Asunción de Tuma impulsa al dirigente Ulises Ovelar.

En Misiones, HC candidata a Carlos Arrechea, del equipo del actual gobernador Derlis Maidana, quien quiere ser diputado, y, por otro lado, está el actual diputado Pablino Rodríguez, quien se postula por la disidencia. Nicanor propone la figura de José María Guerrero, pero está en tratativas de acuerdo regional con Marito.

En San Pedro, Perla de Vázquez se candidata a gobernadora y ya es noticia porque utiliza la estructura del Gobierno para su campaña. Colorado Añetete candidata al intendente de Choré, Carlos Giménez, quien encaró a Santiago Peña en un acto. Será uno de los departamentos donde estará más reñida la competencia.

En Caazapá, el oficialismo candidata al hermano del fiscal general Javier Díaz Verón, Pedro Pipo Díaz Verón. En tanto la disidencia aún no tiene candidato.

En Guairá, la disidencia candidata al médico y concejal municipal Juan Carlos Vera, cuya postulación ya se presentó el año pasado, y el oficialismo impulsa al diputado Félix Ortellado.

En Ñeembucú, donde Pedro Alliana es su referente, el oficialismo candidata al ex intendente de Pilar Luis Benítez y la disidencia al ex dirigente oficialista Carlos Arrellaga. En Canindeyú el ex futbolista César Tigre Ramírez será candidato a gobernador de la disidencia y Herminio Dávalos, del oficialismo.

En Amambay, hay dos posibles candidatos del oficialismo. Por un lado, está el sojero Severo Villalba y, por otro lado, Orlando Guardati, del equipo del diputado Marcial Lezcano. Marito, por su parte, candidatará al dirigente Hugo Garay.

En Paraguarí, continúa la pelea en el oficialismo entre Juan Carlos Baruja y María del Carmen Benítez. La disidencia está entre Enrique González Quintana y el Santiago Laguardia.

En Concepción, el oficialismo postularía al hijo del diputado Bernardo Villalba, que lleva su mismo nombre, aunque el gobernador actual, Luis Urbieta, quiere postular a su primo, Arturo Urbieta.

En Cordillera, Hugo Meza se postula por el oficialismo, Denis Lichi por Colorado Añetete y Roberto Villamayor por el movimiento de Nicanor.