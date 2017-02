Miembro del Conser afirma ser escogido por trayectoria

“Las resoluciones del Conser no tienen ningún peso, es apenas un órgano consultivo. No puede influir en ninguna determinación de la Conatel. Inclusive yo estaba peleando para que en la nueva Ley de Telecomunicaciones se dé más protagonismo al Conser. Así como está, es solo consultivo. Conatel puede hacer lo que quiera. Y yo no formo todavía parte del consejo, soy suplente. Únicamente puedo asumir en caso de muerte del titular, renuncia, por algún impedimento o si se le echa por alguna anormalidad”, explicó.

Añadió que este organismo no pertenece a la función pública, dado que está conformado por representantes del sector privado de las telecomunicaciones, por lo que no se puede hablar de nepotismo. Ratificó que los empresarios del servicio de televisión pagada fueron los que lo nominaron, así como al representante titular Bartolomé Aguilera.

“Nosotros no somos funcionarios públicos, no cobramos ningún salario y no estamos dentro del presupuesto de la nación. No dependemos del Estado, por lo que no se puede hablar de nepotismo, no nos afecta el tema de la cosanguinidad y aparte soy suplente”, señaló.

Agregó que nada tiene que ver que sea sobrino de Juan Domingo Viveros Cartes (conocido piloto, tío del mandatario), ya que cada persona es responsable por sus actos.