Microsoft apuesta a la educación y la innovación en el país

Destacó que es importante empezar a apostar más a los contenidos en la nube, puesto que posibilita competir a mayor escala en un ambiente global. Aseguró que se genera valor más allá del mercado nacional. El que pensaba que la competencia solo pasaba por producir y exportar físicamente, ahora lo hace digitalmente. La elaboración de soluciones para el usuario final o soluciones corporativas se puede dar a escala mundial, precisó.

“Si no logramos ayudar a la gente que se defina en un ambiente laboral y un país tan joven como Paraguay, ¿cómo ayudamos para que la gente se prepare para la demanda laboral que vendrá en 10 años? Que ya no es la misma para la que yo me preparé cuando estudiaba. Yo venía de una carrera lineal y hoy el mundo tecnológico empresarial no permite más esa apuesta. Es un mundo muy diferente”, dijo.

MENOS PIRATERÍA. Sandra Balbuena, gerente de Microsoft Paraguay, comentó que los usuarios locales (tanto particulares como empresas), se concientizaron más sobre la importancia de tener licencias originales de los diferentes productos y servicios de la compañía norteamericana y esto se percibe en el mercado nacional. Históricamente, el sistema operativo Windows fue uno de los productos más pirateados.

“Los consumidores empezaron a ver más el valor de tener software legal y con todos estos cambios, como los servicios en la nube, se empezó a dar más conciencia”, apuntó.