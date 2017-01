Médico del IPS no atendió a paciente y anuncian sanción

“Es una vergüenza, en un mes que conseguí turno no me quieren atender. Dijo que está muy cansado, que ahora vino del Chaco. Que venga de Brasil, pero si es su horario me tiene que atender. Estoy viniendo de lejos. Llegué a las 11.30 y no me quiere atender. Si no quiere trabajar que se quede en su casa”, dijo, ofuscado, Eliodoro Centurión, quien exigió al médico que lo atienda, pero la negativa persistió y los guardias acudieron para apaciguar los ánimos en la sala de espera. Mientras, otros asegurados aplaudían los reclamos del denunciante.

El director de la unidad sanitaria, doctor Carlos Irala, dijo que intervendrá en el caso y sancionará al médico. “Es la primera vez que tengo quejas de él. Estoy en San Antonio desde abril del año pasado. Le dije al doctor que su horario es hasta las 13.00 y tiene que atender. El paciente no está obligado a llegar a las 10.00, pero (el médico) sí está obligado a atender hasta las 13.00”.