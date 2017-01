Lugo se afianza con el llanismo y aparece Efraín con Franco

Es así que el viernes a la noche, el senador Fernando Lugo (FG) y el candidato del llanismo y gobernador del Departamento Central, Blas Lanzoni, mantuvieron un encuentro político en Villa Elisa, uno de los bastiones del PLRA en el Departamento Central.

En el acto Lugo pidió llegar a una concertación de gobernabilidad pero enfatizó en que no se la destruya después, tal como ocurrió en el 2012. “Ani jatrozá jajapohaguéicha 2012 pe (no destruyamos la alianza como lo hicimos en el 2012), para aprender de esa experiencia”, solicitó Lugo.

Manifestó que ya no deben haber exclusiones ni olvidar a nadie. “Unos 242 municipios de nuestra República tienen el sello del Gobierno del 2008 al 2012”, expuso Lugo.

Mientras Lugo se presentaba de la mano del llanismo en Central, Efraín y el ex presidente Federico Franco, aparecieron en la arena proselitista ese mismo día en Itapúa, donde este último dejó en claro que el PLRA ya no será “furgón de cola de nadie más”.

“No hay otro candidato por el PLRA. ¿O hay otro candidato? ¿O hay otro liberal? El pueblo liberal no tiene otra opción, no hay otra posibilidad. Todo lo demás no existe. (...) Nunca más como furgón de cola de otro candidato. En ningún caso. Hay un solo candidato”, sentenció Franco.

Agregó que “la ley dice que el presidente en ningún caso podrá ser reelecto. Ni Cartes ni pinocho ni nadie puede ser reelecto porque no hay reelección y el PLRA acompaña esa decisión”, recordó y afirmó que no apoyarán ni reforma y ni remiendo”.