Los millennials: La generación más formada que no tendrá casa propia

La socióloga y docente de la Universidad Católica de Asunción, Diana García, señala que “la generación del milenio es la más formada en comparación con las anteriores, pero la que menos va a tener la capacidad de acceder a una vivienda propia”.

Es decir, los padres o abuelos de estos jóvenes, aunque no hayan tenido formación universitaria, tenían como objetivo comprar una casa, meta que hoy a la mayoría de los millennials les resultará imposible. Viven en casas de sus padres y por elección.

Se perdió –explica García– la calidad del empleo y al mismo tiempo se instaló un discurso de fantasía afirmando que con un título universitario y muchos estudios se puede tener lo que se quiere, obviando que –a escala mundial– el trabajo cambió y hoy dista mucho de las décadas de los 70 y 80, la de nuestros padres y abuelos.

“Se vive en un mundo de incertidumbres porque en décadas anteriores los trabajos eran mucho más estables. Esta incertidumbre no está en el joven, sino en la sociedad”. García remarca que el Estado debe superar desafíos (ver info). La socióloga propone que al hablar de los nini –ni estudia ni trabaja– sería interesante hablar de los sin estudio y sin trabajo porque no es una cuestión actitudinal, también hay una sociedad en donde lo único que ofrece a los millennials y los nini es el consumo. “El joven existe para el consumo, no en sí para las políticas públicas del Estado. La política sigue siendo de adultos que hablan de jóvenes”, afirma.

Tecnología. Los millennials siendo nativos digitales han estructurado todo un campo nuevo en términos de símbolos, lenguajes y sobre costumbres. Se caracterizan por la hiperindividualidad, en tener todo a mano desde un smartphone conectado a la llamada “sociedad a la carta” siendo el sillón el principal protagonista del consumo y del encierro, expresa García.

Para superar esto –por ejemplo– a la plataforma de Netflix se le puede hacer frente fomentando expresiones artísticas y culturales que ofrezcan espacios de socialización.

La socióloga comenta que antes de la Costanera los millennials no sabían lo que era un espacio público, un lugar en donde se pueden encontrar intergeneracionalmente clases sociales y gente de otros países para disfrutar del ocio y socializar. Pero no todos los millennials tienen conexión a internet, están suscriptos a Netflix, tienen estudios o un trabajo estable.