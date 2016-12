Llorens asegura tener más fuerzas para continuar tras ataque

La ganadera Maris Llorens afirmó que este último ataque a su estancia le da más fortaleza para seguir "ya que no hacen nada fuera de la ley".

Llorens manifestó en Monumental AM 1080 que el último ataque le dio "más fuerzas para continuar". "Nunca retrocedí en nada, no veo por qué, no estamos haciendo nada fuera de la ley", indicó.