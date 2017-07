El asesor del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Carlos María Ljubetic, afirmó este jueves que los plazos para hablar de una enmienda pro reelección ya no dan. Lamentó que se siga debatiendo la situación.

"Los plazos realmente no dan. No queda cómodo plantear una situación como esta. Solo el hecho de tocar el tema es una carga innecesaria para la ciudadanía. No nos merecemos esto", dijo en contacto con Monumental AM.