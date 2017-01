Listo para el debut

Será el choque entre dos semifinalistas de la Copa del Rey. El Alavés quedó emparejado ante el Celta de Vigo y Atlético Madrid ante el Barcelona en la otra llave, con lo que este partido de hoy podría repetirse en una final copera.

La jornada de hoy tendrá tres juegos más: Villarreal vs. Granada (9.00), Eibar vs. Deportivo La Coruña (14.30) y Leganés vs. Celta (16.45).

Mañana, Real Betis de Antonio Sanabria (lesionado en el muslo derecho y en recuperación) recibirá al Barcelona (8.00) y el Espanyol, de Hernán Pérez (de titular), será local en Catalunya ante el Sevilla desde las 12.15.