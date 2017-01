La firma española niega vinculación con

Según documentos oficiales, Royal otorgó la póliza hace más de medio año, respaldando así a la oferente Sacyr (España) - Agunsa (Chile), que estaba en la licitación mencionada.

De acuerdo con la ley, ningún funcionario público debe estar vinculado a los concursantes, como se está dando en el caso de López Moreira, hecho que ya está siendo investigado por la Contraloría General de la República (CGR).

El nombrado vocero de Sacyr explicó que la empresa contrata a un broker en España para que se encargue del sistema de seguros y reaseguros en las operaciones.

“Nosotros tenemos una agencia de seguros que hace todas las operaciones desde España. Y ellos buscan una agencia en cada país que desarrollamos una operación. Y en Paraguay, según sus criterios de selección, competitividad, de precio y de calidad, han considerado que la oferta más competitiva o más ventajosa era la de Royal. Sacyr no conoce a nadie de Royal. Sacyr no tiene una relación directa con Royal”, aseveró.

Añadió que no tienen una contratación directa. “Nosotros no hemos elegido a Royal, a Royal lo ha elegido nuestro broker en función de la lista que puede elegir la que mejor oferta le haya hecho. Esa es toda la relación que hay. El resto, Sacyr, ni entra ni sale; si tiene una participación el jefe de Gabinete o no, nosotros no sabemos nada de eso”, remarcó.

Alonso Ruiz reiteró que todo formó parte de un proceso por concurso que se realiza a través de un broker en Madrid. “Le pedimos a este broker que nos asegure este concurso en Paraguay, lo buscan en función a sus criterios de precios, de competitividad, de recursos, lo que él entiende que es la mejor oferta con muchos parámetros de fondo. Nos dijeron este es el elegido y nosotros no tenemos más intervención porque no tenemos capacidad para decir somos expertos en seguros”, enfatizó.