La Conajzar prohibiría sorteos a shopping

"Ahora estoy fuera del país, pero a mi vuelta someteré a los miembros de la comisión de Conajzar para reglamentar este caso específico. El shopping no tiene permiso para realizar un segundo sorteo, por lo tanto será una acción no autorizada; será una explotación clandestina de juego", sostuvo el funcionario.

Insistió en que Conajzar no observó ninguna irregularidad en el ticket de Rivas, por lo que se resolvió la vigencia y validez de la premiación, pero como la entidad no tiene fuerza policial, por tanto no se puede obligar al shopping a entregar el premio.

Si existiera un nuevo sorteo por parte del shopping, Balbuena mencionó que Conajzar ya tendrá que derivar el caso a la Fiscalía. "Nosotros planificamos, controlamos y fiscalizamos los juegos de azar que operen en Paraguay. Lo que me extrañó es que cuando nos reunimos en mi despacho con los encargados del shopping, en ese momento no me indicaron que iban a desobedecer la resolución de Conajzar", dijo.

Para la Conajzar, el claro ganador es Rivas. El titular de la entidad gubernamental manifestó que los directivos del shopping Pinedo realizan una interpretación extensiva del reglamento; y que el ganador no es locatario ni familiar, ni es funcionario del centro comercial.

En el reglamento del shopping establece en el punto 12 la limitación de participación, donde reza lo siguiente: "En las promociones no podrán participar personal de Pinedo Shopping ni directivos de Pinedo Inmobiliaria SA, ni sus parientes por consanguinidad hasta el segundo grado, ni locatarios, ni vendedores del Pinedo Shopping, ni empleados de la publicitaria contratada. La violación de esta prohibición anulará automáticamente el cupón ganador y obligará al shopping a fijar una nueva fecha de sorteo, sin más responsabilidad para el shopping".

Sobre el punto, Rivas había comentado en los medios que la cooperativa donde trabaja no formó parte de los locales adheridos en el sorteo y por lo tanto no generó cupones. Dijo que él no es locatario del comercio.