Fences, la cinta que relata la discriminación racial vivida en los Estados Unidos de los años 50 a través de la historia de una familia encabezada por Troy, un exjugador de béisbol que se ve obligado a trabajar como basurero. Davis dedicó el galardón a su padre, a quien se ha referido como "el Troy original, un cuidador de caballos que no aprendió a leer hasta que cumplió los 15".

El discurso fue posteado en el perfil de Twitter de los Globos de Oro, alcanzando en sus primeras siete horas de publicación los 7.600 "me gusta" y los 5.100 compartidos, según el País de España.

"Nació en 1936, estudió hasta el quinto curso y no aprendió a leer hasta que cumplió los 15, pero ¿saben qué? tenía una historia que merecía ser contada y August Wilson lo hizo", comentó la actriz emocionada al final de su agradecimiento, con su estatuilla entre las manos.

El hombre al que hizo referencia la actriz, August Wilson, es el autor de la obra de teatro original en la que se inspira Fences, ganadora del premio Pulitzer en la categoría de drama en 1987. Denzel Washington ya contó con Viola Davis cuando llevó el texto a las tablas en 2010. Ambos se alzaron con el premio Tony de teatro por sus interpretaciones en esta obra.

Desde que se publicara hace 30 años, Hollywood ha intentado trasladar el libreto al cine, pero fue el equipo artístico que reestrenó el texto en Broadway el que logró que se convierta en película.

Davis recordó durante su discurso lo difícil que es llevar una pieza teatral a la industria del cine estadounidense porque este tipo de proyectos "no suelen ser un reclamo de dinero, aunque sí de arte y de corazón".

Este primer Globo de Oro para Davis llega en su quinta nominación. La actriz también cuenta con dos candidaturas a los Oscar. En septiembre de 2015, se convirtió en la primera mujer negra en recibir un premio Emmy como mejor intérprete femenina en drama.

"Lo único que diferencia a las mujeres de color de cualquier otra persona son las oportunidades. No se puede ganar Emmy con papeles que sencillamente no están ahí", dijo durante su discurso, que fue el germen de la polémica sobre la posible discriminación racial en los Oscar, meses después.

"He robado para comer, me he metido en contenedores de basura gigantes llenos de gusanos para encontrar comida. No lucho contra el hambre para salvar al mundo, sino para salvarme a mí misma", dijo Davis durante un almuerzo organizado por la revista Variety en 2014, en el que se rendía homenaje a su activismo.

Viola Davis es una de las actrices que logró más que cualquier mujer, no por los premios ganados, sino por la posición a la que logró llegar desechando todo tipo de discriminación racial.