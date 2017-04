INICIO. Las autoridades aseguraron que el pelotón que ingresó al PLRA estaba en persecusión de una turba que estaba frente al diario ABC. Ahí la Montada corrió a un grupo de manifestantes sobre la calle Yegros y dispararon contra una puerta de vidrio.

Minutos después, en Yegros y Herrera se agrupan los jefes policiales, comisario Prudencio Burgos, director de la 1ª Zona Policial; comisario Zacarías Centurión, jefe de la Comisaría 15ª; y el comisario Amado Cantero, jefe de la Comisaría 3ª. Esto fue filmado por Telefuturo.

En el video se lo observa a uno de ellos apuntar a otro grupo que subía por Iturbe con dirección al PLRA. Luego se ve al pelotón de cascos azules rumbo al local partidario. Entre ellos se observa a Cantero, a una cuadra y media de la casa de los liberales. No había jóvenes corriendo frente a ellos

Poco después, también arriba por la calle Iturbe a contramano la patrullera M-071 de la Comisaría 7ª. En la carrocería iba el suboficial Arnaldo Báez, de casco blanco. Asimismo, se observa a al menos 20 agentes policiales llegando al lugar, según se ve en el circuito cerrado.

ASALTO. Eran las 00.21.18 cuando los cascos azules llegan disparando al frente del PLRA. Allí, en la filmación de Telefuturo, se ve a Báez dar un culatazo a la puerta. Este aparece a las 00.21.25 en el circuito cerrado. Derriban la puerta e ingresan disparando Florentín, y detrás de él entra Báez.

A las 00.22.09 sale el disparo que le quita la vida a Rodrigo. Los policías antidisturbios van ingresando y tiran a todos al suelo.

INVESTIGACIONES. Vestidos de particular y sin ningún distintivo, a las 00.22.53 los agentes de Investigación de Delitos, encabezados por Tomás Paredes Palma llegan con fusiles de asalto y armas cortas al local partidario e ingresan al estacionamiento, donde reducen violentamente a todos.

Esto demuestra la falsedad de la versión policial, pues Paredes Palma afirmó ayer que solo fue para traslado de detenidos y que llegó 20 minutos después de que los antidisturbios asesinaran a Rodrigo. Pero el circuito cerrado evidencia el ataque coordinado de la policía, pues 40 segundos pasaron de la irrupción de los escopeteros cuando llegó Investigación de Delitos.

ESCONDIDO. El comisario Luis Cantero había dicho que le había dado la orden de no ingresar al PLRA al jefe de Policía de Asunción, comisario Hermógenes García, quien también estaba en el lugar. García atendió a ÚH, pero al consultarle sobre el caso disimuló no escuchar y ya no atendió el celular.





"Florentín ya el jueves estuvo como antidisturbios frente al Congreso"

La abogada del suboficial Gustavo Florentín, Selva Rodríguez, afirmó que su defendido ya el jueves estaba en servicio por orden de los jefes policiales a pesar de que estaba con una medida cautelar de arresto domiciliario en la Comandancia.

"El día jueves él estuvo prestando servicio como escopetero por orden del comisario Julio Melgarejo (ex jefe de la Agrupación de Seguridad) en el móvil Lima 1 en el Congreso", afirmó.

El viernes a la tarde, a Florentín se lo ve en una filmación estando en formación enfrente a la Montada. Y en el video presentado por el Gobierno, asegura que él a las 18.00 recibió la orden de presentarse para otro operativo.

La abogada indicó que Florentín y sus compañeros escopeteros atacaron la sede del PLRA por orden de los jefes policiales. Incluso, el mismo policía había dicho a Telefuturo que un comisario "vestido de fino" dio la orden.





Entren, entren... dispárenles a todos"

Héctor Estepa (25), víctima del ataque policial al PLRA, comentó que se escuchaba que alguien gritaba para que los policías ingresen dentro del local partidario. "Escuché gritos de 'entren, entren... dispárenles a todos'", comentó el joven quien sufrió varios impactos de balines en el rostro.

Estepa dijo que los antidisturbios primero estaban disparando hacia el partido, pero que después alguien gritó y dio la orden para que ingresen dentro del local.

Indicó además que llegó un momento de desesperación, "donde todos corrían por todos lados y trataban de huir de los policías", e incluso algunos optaban por saltar la muralla hacia los vecinos, y asegura que en ese momento entró el miedo a lo peor.

Todo fue muy rápido, y él buscó un lugar donde esconderse, refirió. Vio una mesita en una esquina y fue hasta allí. Manifestó que en ese lugar se sintió seguro, pero cuando otros jóvenes también buscaron refugio donde estaba fueron seguidos por un escopetero. Cuando vio al casco azul apuntándole a tres metros, él se levantó con las manos arriba, aunque sin importar el gesto que hizo, el policía apretó el gatillo.

"Me apunta en la cara y me dispara, entonces yo cubro mi rostro con el brazo y quedo herido", recordó Héctor. Para finalizar, el policía que le disparó se le acercó, le dio una patada y en tono de burla le dijo "que no tenía puntería".









Efraín acusó al comisario Paredes Palma

El presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Efraín Alegre, en enlace televisivo en directo a través de Telefuturo, mantuvo al mediodía de ayer un careo con el subjefe del Departamento de Investigación de Delitos, comisario Tomás Paredes Palma, a quien calificó de responsable del atraco a la sede del Partido Liberal Radical Auténtico, el sábado a la madrugada, que desembocó en la muerte de Rodrigo Quintana, líder juvenil, ultimado por la Policía.

En medio del careo entre Alegre y Palma, quedó expuesto ante las cámaras que el jefe policial estuvo dentro del PLRA en virtud de que en la entrevista portaba el mismo reloj con el que posaba en el local del PLRA, donde los policías actuaron con prepotencia y fuera de la ley.

Alegre pidió explicaciones al comisario, quien en principio negó su actuación en el lugar, y le consultó con base en qué orden atropellaron la institución partidaria.

"Veinte policías participaron acá y cuatro patrulleras. ¿Por qué usted ingresó, con qué orden y procedimiento? ¿Este es el procedimiento: matar gente?", insistió Alegre.

Criticó la tesis de que los altos mandos policiales nada tuvieron que ver con lo que ocurrió en el partido.

"Por suerte tenemos evidencias de grabaciones de gente para desbaratar todo este operativo mentiroso intentando crear una película para tratar de sacar responsabilidad a la Policía, del Gobierno y del Estado", manifestó.

Dijo que no descansarán hasta que todos los que participaron en el atraco paguen y no solo el que disparó a Rodrigo Quintana. Palma se limitó a decir que "veinte a veinticinco minutos después de la muerte del compatriota llegué al PLRA y no ordené disparar".