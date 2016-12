Las instalaciones no están concluidas, pese a que las autoridades de la previsional afirman lo contrario. El director de Infraestructura señaló que se realizó una inauguración no la habilitación del edificio. Al ser insistido del por qué hicieron el acto si aún no se recibirá a adultos mayores en la dependencia se defendió. “Le pique a quien le pique, y le guste a quien le guste se hizo lo que ningún Gobierno nunca hizo, que se preocupó por la tercera edad. Este es el Gobierno de Horacio Cartes”, alegó. Añadió que prometieron que la obra se iba a inaugurar el 20 de diciembre y cumplieron con el “sueño”.

PROCESO. El arquitecto Masi admitió que faltan aún detalles que se deben terminar antes de la apertura oficial para recibir a los asegurados. “Probar la obra a full con todos sus detalles, cada parte, cada baño, cada área, ascensores. Ya están los equipos faltan ajustar”.

Un total de solo 80 camas mecanizadas recién se proveyeron para la dependencia. Los guardias de seguridad contratados ya se quedaron para cuidar la dependencia. Señaló que los trabajos culminaron en tan solo 10 meses de trabajo, con 60 días de antelación.

“La obra está culminada, creemos que habilitamos de tres a seis semanas”, indicó por su parte Benigno López, titular del IPS, al tiempo de restar importancia a las críticas sobre cambio de enfermeros para inaugurar el hogar. La dependencia albergará 175 personas a partir de 70 años, sea asegurado, jubilado o pensionado.

El acto se llevó a cabo debajo de un tinglado rodeado de charcos y barro.