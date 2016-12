Intentó robar una moto, pero estaba muy ebrio

Un hombre habría intentado robar una motocicleta en la madrugada de este sábado. Lo que no esperaba es que su estado etílico no colaborara con su objetivo. El presunto ladrón se alzó con el biciclo que a pocos metros ya no pudo sostener y cayó sobre él provocándole heridas.









