CIUDAD DEL ESTE

Las denuncias de estafas a turistas en locales comerciales de Ciudad del Este (CDE) se redujeron considerablemente en los últimos años, según datos estadísticos de los registros de la División de la Policía Turística que opera en la ciudad hace 9 años. Es el resultado de cientos de sumarios y clausuras, en un trabajo conjunto entre la Policía, el Ministerio Público y la Dirección de Defensa al Consumidor.

De acuerdo a los datos, entre el 2012 y 2013 se registraban en promedio 16 denuncias de estafas por día. Este año, entre enero y abril, suman 9 las denuncias. El último caso se registró la semana pasada, cuando una turista brasileña, identificada como Caren Kelli Jenczmionki, denunció que un local comercial le había estafado, vendiéndole un producto reacondicionado por un valor casi 3 veces mayor al precio de mercado, y que se dio cuenta de ello solo al llegar a su hotel donde estaba hospedada.

Luego de la intervención de Defensa al Consumidor al propietario de la casa comercial Cell FY Electrónicos se llegó a un acuerdo entre la víctima y el dueño del local, quien le devolvió el dinero a la turista brasileña y de esta forma recuperó los 165 dólares que pagó por un receptor, cuyo precio de mercado sería apenas 60 dólares.

Francisco Oviedo, director de Defensa al Consumidor, expresó que la empresa no es reincidente, por lo que no ameritaba su clausura, además, expresó que no existe una legislación que regule los precios, por lo no hubo ninguna infracción. En este caso se labró acta del acuerdo al que llegaron las partes y se informó de lo sucedido al Juzgado de Faltas de la Municipalidad de Ciudad del Este, quien finalmente dictaminará la sanción.

SE CUIDAN MÁS. El subcomisario Arnaldo Gamarra, jefe de la División de la Policía Turística, dijo que los comercios se cuidan más, además hay mayor conciencia de la importancia de tratar bien al visitante comprador.

"Hay muchos casos que han desaparecido, como el famoso caso que se cargaban ladrillos en las cajas en vez de los artículos comprados. Los problemas que más hay actualmente son en la facturación con tarjetas y algunos que otros reclamos sobre aparatos celulares o productos electrónicos, que son réplicas y que se venden como productos originales", explicó.

Los casos de estafas son derivados a la Fiscalía y en cuanto a los productos que no funcionan, por lo general, se resuelven con la intervención de Defensa al Consumidor. "Los mismos comerciantes se concienciaron que eso no podía seguir así", refirió el jefe policial.

De enero a abril, la División Turística de la Policía Nacional recibió 82 denuncias. De las cuales 9 corresponden a estafas en comercios, 4 por apropiación, 17 por robo, 2 por asalto en la zona del Puente de la Amistad y 50 referentes a extravío y hurto de documentos.

En este mismo periodo de tiempo fueron verificadas 1.500 personas en actitud sospechosa en la zona del microcentro comercial, 22 fueron demoradas, 3 fueron aprehendidas y 1 que tenía orden de captura.

9 AÑOS DE TRABAJO. Ciudad del Este fue la primera en contar con la Agrupación de la Policía Turística, dependiente de la Policía Nacional. Se encuentra en la zona desde el 2008 y fue modelo para crear grupos similares en otros municipios del país.

El grupo uniformado es la imagen de seguridad que se proyecta a los visitantes del microcentro de Ciudad del Este, desde el cruce por el Puente de la Amistad y el recorrido por el microcentro y zonas aledañas.

Actualmente, son 40 suboficiales y dos oficiales en el grupo de la Policía Turística, a cargo del subcomisario Arnaldo Gamarra, quienes realizan tareas de prevención y orientación a los visitantes y cualquier extranjero que recurra a ellos en casos necesarios.

El uniformado destacó el crecimiento del grupo de trabajo, que en el 2008 comenzó con 20 agentes, a la fecha ya cuenta con personal femenino y ampliaron su cobertura, no solo en Ciudad del Este, sino en Presidente Franco (Salto Monday) y Hernandarias (Costanera), así como en la zona del Lago de la República en Ciudad del Este.