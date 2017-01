Hoy es la gala de los Globos de Oro

La magia y el encanto de La La Land, que remite a la época dorada de los musicales de Hollywood, tratará de superar a Moonlight y Manchester by The Sea, que tienen seis y cinco candidaturas, respectivamente.

El galardón al mejor filme dramático se decidirá entre Hacksaw Ridge, Hell or High Water, Lion, Manchester by the Sea y Moonlight, mientras que el premio a la mejor cinta de comedia o musical lo disputan La La Land, Deadpool, 20th Century Women, Sing Street y Florence Foster Jenkins. Este año, la actriz Meryl Streep recibirá el premio Cecil B. DeMille en reconocimiento a su trayectoria profesional. EFE