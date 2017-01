Gremio afirma que Petropar confirmó que subsidia el gas

“Con esto tendrán un margen de G. 1.277 por kilo. A Petropar solo le quedarán 200 guaraníes de margen y con eso no se cubre más ni el costo operativo”, aseveró.

Parra insistió en que el Gobierno y la estatal seguirán diciendo que aún tienen margen suficiente para tener utilidad vendiendo a G. 5.000 el kilo de GLP con recargas en sus estaciones de servicio.

Respecto a que Petropar asegura que sigue ganando dinero y que no puede incluir costos operativos que no tiene, como pretende el sector privado, dijo que “eso es una gran mentira y de hecho no publica en su web la estructura de costos como lo hace con las naftas y el diesel”.

“Realmente no importa más lo que digan, porque mienten. No publican su verdadera estructura de costos, encima las de nafta y diesel no están actualizadas y son de octubre pasado”, aseveró.

Parra dijo que lo único que piden es que Petropar deje de mentir. “Que defiendan el subsidio que están haciendo y digan que quieren beneficiar o regalar a un sector de la gente gas, como ganan tanta plata con los decretos para los combustibles”, sentenció.