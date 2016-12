Gobernación no permite ampliación de clínica en su predio

CIUDAD DEL ESTE

La Gobernación del Alto Paraná prohibió la realización de mejoras en la clínica de la Asociación de Policías, construida en el predio de la administración departamental. Hay posturas encontradas entre uniformados y funcionarios del gobierno regional.

La Asociación de Policías del Alto Paraná (Asopap) ocupa parte del predio de la Gobernación donde cuentan con una clínica para consultas y primeros auxilios, además tienen un salón multiuso y un área de deportes.

Todas estas construcciones se hicieron con autorización de los anteriores gobiernos departamentales, al decir de Fermín De León, titular de la Asopap. Ahora, plantearon al gobernador Justo Zacarías la construcción de un área de quirófano y el pedido fue rechazado. Por resolución Nº 2033, "se prohíbe todo tipo de construcciones y mejoras dentro del predio de la Gobernación del Alto Paraná por personas físicas y/o jurídicas, sin la autorización escrita de la máxima autoridad".

El gobernador Zacarías dijo que la Asopap es un grupo privado que maneja una recaudación importante y que se optó por suspender el crecimiento de las actividades del grupo porque ya lesiona el derecho de terceros. "Como Gobernación no tenemos autoridad para permitir que una institución privada se expanda dentro de nuestro predio. Con ese concepto también otras asociaciones tienen derecho a pedir para instalarse en el predio. Me cabe hacer el papel de malo y decir que no en este caso", admitió Zacarías Irún.

Por su parte, Fermín De León, titular del gremio de policías, dijo que el propio gobernador se puso a disposición de ellos en época de campaña electoral. En el 2014, conversaron con él sobre la ampliación, se conformó un equipo de trabajo incluyendo a Leonardo Rodas, jefe de gabinete de la Gobernación.