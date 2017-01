¿George Clooney será papá?

A través de la fecundación in vitro la esposa de George Clooney (55), Amal Alamuddin (38), habría quedado embarazada de gemelos, un niño y una niña. La pareja, quien todavía no confirmó la feliz noticia, se casó hace dos años. En principio no estaba en los planes de George convertirse en padre, pero ahora asegura estar muy contento con la noticia, según la publicación de la revista estadounidense In Touch. “Él está pendiente en cada momento de las necesidades de Amal e incluso habla con los bebés acercándose al vientre de su pareja”, aseguró una fuente que también comentó que ambos se están divirtiendo con la búsqueda de nombres.









