Cuando recordó el violento choque ocurrido en Limpio, donde murió casi toda una familia al ser chocados por un joven de 16 años que manejaba a toda velocidad, sobre la Ruta 3, Elizardo Aquino, disparó: "Este chico falleció yendo a embestir de frente a un vehículo de un humilde trabajador que venía con toda su familia. Lo embistió porque cruzó el medio de la ruta y fue a la otra franja, porque se durmió o se distrajo. Iba a 160 kilómetros por hora. ¿Es su responsabilidad? No señores. Es la irresponsabilidad de padres que no cuidan y no controlan a sus hijos, no un chico de 16 años que no sabe aún lo que es bueno y lo que es malo", dijo en tono enérgico el médico siempre caracterizado por sus tajantes declaraciones.

El galeno se mostró molesto por lo ocurrido y lo encerró en los casos de imprudencia con el que quiso reflejar la campaña que realizó colocando un árbol de Navidad en la fachada del edificio del Hospital del Trauma con la leyenda: "Usá casco carajo". "Imagínense que causó críticas nuestro arbolito. Algunos seudopuritanos criticaron la terminología. Los que critican son los que ven la vida por televisión, no los que vivimos todos los días en vivo y en directo. Como una muestra, está este accidente que se produjo en Limpio", reflexionó.

Sobre este hecho, informó que los cuatro sobrevivientes del accidente: Una niña de 15 años a quien se le tuvo que retirar el bazo y se encuentra en grave estado; otra menor de 10 con contusiones superficiales que salió con el mejor pronóstico, un niño de 8 años que tiene fractura de tibia y peroné y un joven de 17 años, que tiene traumatismo en la columna, que no está en estado grave. Los cuatro se encuentran internados en sala y se encuentran fuera de peligro.

"hay que imputar". El fiscal Aldo Cantero, de la Unidad de Convivencia Ciudadana, indicó que está de acuerdo con las expresiones de Filártiga y afirmó que en varias ocasiones, tanto él como otros colegas, imputaron a padres, que permiten que sus hijos menores, estén al volante, poniendo en peligro a otros.

"Está mal, son irresponsables los padres y hay que imputarles", afirmó, mencionando el artículo 217 del código penal que establece que "el que dolosa o culposamente condujera en la vía pública un vehículo pese a no estar en condiciones de hacerlo con seguridad a consecuencia de la ingestión de bebidas alcohólicas u otras sustancias enajenantes, de defectos físicos o síquicos, o de agotamiento; condujera en la vía pública un vehículo automotor pese a carecer de la licencia de conducir o existiendo la prohibición de conducir señalada en el artículo 58 o habiendo sido privado del documento de licencia; o como titular del vehículo tolerara la realización de un hecho señalado en los numerales anteriores, será castigado con pena privativa de libertad de hasta dos años o con multa".

Cantero mencionó que en ocasiones, algunos padres ya fueron imputados por prestar sus vehículos a sus hijos y estos cometieron algún hecho punible, aún cuando estos sean mayores de edad.

"El código dice claramente que el que tolerara esta conducta, puede ser imputado. Se dieron casos en que nos dijeron que no sabían y querían evadir la responsabilidad. Van en el lugar del hecho y se pelean con sus hijos, pero ellos son responsables de lo que hacen sus hijos", agregó.