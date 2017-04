FELICIDADE sin fronteras

..............................

Cariño especial

La Poetisa de la Guitarra —como llamaron a Berta Rojas en una de sus nominaciones al Grammy Latino— revela que ama profundamente la música brasileña, por la influencia que recibió de su primer profesor de guitarra, Emiliano Aiub Riveros. "Él me enseñó mis primeras bossa novas, que luego me acompañaron toda mi vida. Por eso siento tanto cariño por esta música, porque me acompaña desde mi niñez", recuerda.





Colaboración argentina

Los arreglos del repertorio de Felicidade los realiza el argentino Popi Spatocco, quien se destaca por haber aportado a álbumes de Mercedes Sosa y porque fue arreglador y director musical de los conciertos de voces y artistas del folclore argentino. Últimamente se dedica mucho a los arreglos de música popular y clásica. Toda la ingeniería de sonido de este disco se desarrolla en su país.

La nueva producción discográfica de Berta es una unión de estilos, de culturas, de grandes artistas. "La música ofrece el privilegio de compartir emociones entre pueblos, donde hay un lenguaje universal en cada acorde, y parece que hacen armonía como poesía en cada canción. Por la música, el mundo se une con dignidad, elimina las fronteras y abre la esperanza hacia un futuro mejor", reflexiona Toquinho.A criterio de Ivan Lins, siempre que ocurre esto es importante. "Compartir culturas ayuda en las relaciones personales y artísticas de los dos países. La música es muy poderosa, hace cosas increíbles: salva, cura, une e incluye socialmente. Hace milagros. Es una pena que los políticos no piensen así. No se dan cuenta de que si se termina el agua, el aire o la música en el planeta, este acaba y muere", indica.Felicidade es para Berta Rojas una experiencia de crecimiento, de solidaridad entre hermanos en la música. "Paraguay, Brasil y Argentina se unieron en este proyecto, en un intercambio que se dio maravillosamente, con dos estrellas del Brasil que cantan músicas muy queridas por nosotros y completan este viaje musical maravilloso para quienes lo hemos vivido. Ojalá el público sienta el amor inmenso que le hemos puesto", enfatiza.Fotos: Jeisson Rodríguez.