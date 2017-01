Falleció el folclorista Horacio Guarany

Según recoge Clarín.com, su partida había sido “tranquila, en paz y en su casa junto a su gente”, y que los motivos de su muerte tenían que ver con “cosas de la edad, sumadas a las enfermedades que se van acumulando con el paso de los años”.

Por decisión de sus familiares no habría velorio público y por el momento, la intención es hacer una ceremonia íntima.

CARRERA En Paraguay. El músico, hijo del nativo José Rodríguez y Feliciana Cereijo de Rodríguez, nacida en León España, “empezó a descubrir su vocación por crear canciones viviendo y sintiendo la realidad de su pueblo”, según recoge radiomitre.com.

Debido a la falta de oportunidades en su país natal, llegó a Paraguay, donde pudo desarrollar su arte, como él mismo recordaba siempre: “Cuando ya mis sueños lentamente morían, el Paraguay tal vez por ser hijo de un indio guaraní le dijo a Ñandejára que busque a Herminio Giménez y me lleve de la mano a cumplir mi sueño, me enseñó, me formó y lo que mejor hizo fue permitirme ser amigo entrañable de José Asunción Flores, de Francisco Alvarenga, de Severo Rodas, de Elvio Romero, de Cardozo Ocampo y de tantos otros que tanto me enseñaron para que yo pueda recorrer el mundo con mi canto, aunque ya con la música argentina, pero con el viejo sentimiento del guaraní”, declaró en el 2002 cuando grabó para el sello Guayra el disco Canta al Paraguay.

Adiós che parahe kue, Reservista purahéi, Che pochyma nendive, Mi oración azul, Lejanía y Silbido Paraguay, son algunas de las canciones que grabó el artista, cuya partida enluta a músicos de toda Latinoamérica, en especial de su Argentina natal y Paraguay, donde cosechó el respeto y el cariño de sus colegas, que los despidieron con tristeza a través de las redes sociales.