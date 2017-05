Facebook agrega "una flor" por el Día de la Madre

Las reacciones suponen una evolución del tradicional ícono del pulgar hacia arriba que Facebook pretendió popularizar en internet desde sus comienzos, pero la empresa fundada por Zuckerberg, decidió el pasado año que se podía alargar y ofrecer nuevas formas de interactuar con las publicaciones de los contactos, según el portal de ABC.es.

Tal así que nacieron: "Me Encanta", "Me Entristece", "Me Enfada", "Me Divierte" y "Me Asombra", que ofrecen, según los análisis previos de la compañía, nuevas formas para presentar sentimientos, aunque el impacto no fue el esperado ya que el "Me gusta" sigue liderando en la lista de más utilizados.

El tan demandado "No me gusta" está siendo analizado y testeado en el Messenger, aunque no se tiene una respuesta oficial de si formará o no parte de los ya habilitados por Facebook.