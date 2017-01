Arregui dijo que el castigo no solo debe ser a las personas con menor relevancia, sino también a las autoridades de la ANR, por idear esta campaña, que resultó ser un bochorno.

"Espero que la Fiscalía se ponga a la altura, y no solamente se castigue a las personas de menor relevancia, sino a los que tuvieron algo que ver con la idea de llevar a cabo esto. Me refiero a las autoridades de turno. En este caso yo veo que ha sido falsificada mi firma, y vamos a solicitar todos los elementos, es un hecho punible y se castiga también la tentativa", indicó Arregui.

Mencionó que la Fiscalía debió haber actuado de oficio al momento de recepcionar las innumerables denuncias sobre el tema.

Sostuvo que el Ministerio Público cuenta con tecnología de punta para llegar al fondo de la cuestión.

"Lamento mucho. Acá no hay que poner al Partido Colorado como uno de los causantes, sino a aquellas personas que en nombre del partido están usando para cometer actos violatorios de la Constitución Nacional. Es un hecho que todos los ciudadanos debemos estar alertas y ser contralores", acotó.

Sin voluntad. Para el ex fiscal, el actual titular del Ministerio Público, Javier Díaz Verón, no tiene voluntad política para esclarecer este caso.

"Yo no creo en el fiscal Javier Díaz Verón haga investigar. En realidad está en juego el prestigio personal de cada uno de los agentes fiscales. El fiscal general estuvo muy contaminado con los poderes de turno, él no tiene una voluntad real de trasparentar esto. Hablé con el fiscal Centurión, me prometió la celeridad del caso, iba a hacer todo lo posible para esclarecer todo", agregó.

El artículo 246 del Código Penal, que habla de producción de documentos no auténticos, establece que el mismo es un delito de acción penal pública que tiene una pena privativa de libertad de hasta 5 años, o multa.

En los casos graves puede ser aumentado hasta 10 años de prisión, dependiendo del caso.

Arregui insistió en que las autoridades de la ANR deben ser investigadas. Los que entregaron las planillas al TSJE son el presidente de la ANR, Pedro Alliana, la senadora Lilian Samaniego, el vicepresidente Juan Afara, el asesor político del presidente Darío Filártiga, entre otros.

Ya son miles las personas que denuncian públicamente la falsificación de firma en las planillas, por lo que la campaña pro enmienda para la reelección presidencial resultó un bochorno.