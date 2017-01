Más de G. 20.000 millones es lo que la Gobernación debe pagar a proveedores. La Cámara Paraguaya de Industrias Lácteas prevé no presentarse a licitación este año. Hacienda promete transferir fondos.

El vaso se llenó y los lecheros se cansaron. La Cámara Paraguaya de Industrias Lácteas (Capainlac) adelantó ayer que si la Gobernación del Departamento Central no se pone al día en el pago con los proveedores, no se presentará este año para la licitación de la provisión del vaso de leche en escuelas. En Central reconocen la existencia de la falta de pago, que asciende a más de G. 20.000 millones. Sin embargo, señalan que el problema se debe a que el Ministerio de Hacienda no realiza la transferencia de fondos desde hace unos años.