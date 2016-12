En emotiva carta pide a Dios un nuevo corazón

“Querido Dios, soy tu hija Jennifer, de 8 años. Te escribo esta carta primero para agradecerte por la hermosa familia que me diste; segundo, para pedirte perdón porque me diste la vida y un corazón perfecto que no sé en qué momento no lo cuidé bien y se descompuso…”, escribió a mano la niña para implorar un donante. Solo un trasplante de corazón le puede salvar la vida a la niña de 8 años.

Por otra parte, su madre, Virginia Aguilar, también escribió una nota emotiva. Describe el momento doloroso por el cual atraviesa al lado de su hija que se encuentra al borde de la muerte. “Estoy esperando un héroe que tenga la valentía, que ante la tristeza de la muerte no piense que es un punto final, sino un punto y seguido para mi familia”, es el llamado a la donación de órganos que hace Virginia Aguilar, un acto que salva vidas.