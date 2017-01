“Emprender es avanzar de manera decidida, salir de la zona de confort”

mlombardo@uhora.com.py

Cuando comenzó a trabajar en lo que le gusta, que es la publicidad, innovó el rubro incorporando el sistema de la publicidad móvil que permitía mover las marcas en motocicletas, camiones y últimamente utilizando drones. Hoy tiene diversificado el negocio y apunta a ir incorporando nuevos sistemas en el rubro.

–¿Qué es lo que más le atrae de este trabajo?

–Los desafíos a los que nos someten nuestros clientes y la posibilidad de innovar constantemente.

–¿Cómo surgió la idea de diversificar en el rubro?

–Estos años hemos trabajado incansablemente para buscar la calidad y excelencia en el servicio, el resultado fue que agencias y grandes marcas nos incentiven a que lo llevemos a otros formatos. Una de las nuevas unidades es Publi Wall con la que innovamos en paredes o murallas en gran formato. El primero que hicimos fue la campaña para Dasani, con El agua de las buenas ideas, que trabajamos en conjunto con dos agencias para realizar un cartel vivero de 88 m2. La otra es Publi Drone, con la que reemplazamos la cámara de un drone (DJ Inspire 1) por un cartel y, por último, el ploteado de gigantografías en los laterales de buses urbanos, formando un cartel móvil de gran formato.

–¿Cómo ve las oportunidades para este rubro?

–El rubro publicitario nunca va a dejar de existir, por lo tanto existen infinitas oportunidades para que se instalen nuevas empresas. El mercado publicitario exige innovar constantemente y eso da oportunidad a que se creen nuevos medios y por ende nuevos negocios.

–¿Qué tan difícil es emprender en Paraguay?

–Es cuestión de animarse, no tener miedo. Uno debe avanzar de manera decidida, debemos salir de la zona de confort; es seguro que van a haber equivocaciones, pero escalón por escalón uno aprende, se va desarrollando, se fortalece y llega a la meta anhelada.

–¿Qué obstáculos halló para desarrollar la empresa?

–Fui encontrando varios obstáculos. Uno, el más desafiante es la política de forma de pago que tienen algunas empresas, de cobrar el trabajo recién a 60, 90 y 120 días. Eso hace que pequeñas empresas como la nuestra se vayan debilitando porque, al emprender desde abajo, se ve obligada a descapitalizarse para cumplir con ese cliente porque también paga sueldos, impuestos, cuentas y a sus proveedores.

–¿De qué manera afecta esta esto?

–Una vez que hiciste el trabajo solo tenés una factura a crédito con el sello de recepción y una orden de compra que no sirve para que los bancos te adelanten un pago. Tampoco hay entidades que hagan factoring a un interés razonable. Los bancos te cierran las puertas cuando vas a pedir un crédito para algún capital operativo ya que no se cuenta con ningún cheque diferido; no te adelantan ningún tipo de pago, pero como opción te ofrecen un préstamo con intereses de entre 35% y 60% anual o recurrir a la usura, con la que la mayor parte de la rentabilidad va a pagos de intereses.

–¿Qué desafíos visualizó al iniciar PubliMóvil?

–Al ser una idea nueva en el mercado, los desafíos eran muchos, pero eran más las ganas de salir adelante y llevar adelante lo soñado. Al iniciar, el principal desafío fue generar flujo de caja para dar oxígeno a la empresa en el día a día; esto implica mucha creatividad y riesgos ya que la política de pago de las empresas y la oferta de productos de microfinanzas no contribuyen al fortalecimiento de las pymes.

–¿Tiene un ideal que puede identificar con una frase?

–Si vas a hacer las cosas; hazlas bien, no a medias.

–¿Hay ambiente para hacer negocios en Paraguay?

–El país tiene un cálido ambiente para hacer negocios, los inversionistas de afuera quedan encantados con las oportunidades de hacer negocios en este país. Particularmente, me pone feliz que se instalen nuevas empresas generando puestos de trabajos, pero me gustaría que ese buen ambiente se traslade al sector de las pymes con apoyo crediticio. Hoy por hoy, uno emprende, cumple con sus obligaciones, pero llega un punto en que el emprendedor ya no puede crecer; necesita capital para hacer nuevas inversiones, pero se encuentra con muchísimas trabas.

–¿Cómo puede aportar al país desde su rubro?

–Como empresario uno aporta estando al día con sus impuestos y obligaciones y dando oportunidad de trabajo a sus compatriotas, pero creo que el mejor aporte que podría hacerse es unir varios empresarios de diferentes rubros y formar una mesa de trabajo junto al Gobierno para obtener soluciones a corto plazo. Como cuando la gente del campo se une y consigue hasta años de gracia en los préstamos que el Gobierno les concede. Necesitamos ese apoyo gubernamental, pues con las entidades financieras es prácticamente imposible.

–¿Qué ejes debe trabajar el Gobierno para mejorar la visibilidad del país en materia de negocios?

–El Gobierno debe fortalecer las pymes ya que son las que en cierta medida mueven la economía del país. El 2016 fue muy duro para varios sectores, muchos tuvimos trabas para adquirir créditos blandos o para capital operativo sin garantía hipotecaria. Por eso es importante que se cree un fondo de garantía para pymes. El Gobierno debe saber que las pymes evolucionamos la economía; somos un engranaje importantísimo que mueve la economía nacional, además de generar muchos puestos de trabajo.

–¿Qué falta para que el crecimiento macro incida en la calidad de vida de las personas?

–Tiempo. Ya que recién con el tiempo este crecimiento puede incidir en la calidad de vida de las personas. Desde mi perspectiva, lo que haría falta es un crecimiento continuo y sostenido por 10 años o más, a diferencia de lo que ocurre en el país en donde en un periodo se da un crecimiento económico generando movimiento empresarial y comercial e inmediatamente el organismo de control se encarga de retirar dinero del sistema por temor a generar escenarios inflacionarios; esta situación hace que el común de las personas no se den cuenta o no crea en los informes oficiales de mejora económica. En otras palabras, la estabilidad y los buenos resultados macroeconómicos se deben reflejar en la microeconomía.

–¿Una reflexión final?

–Emprender un negocio significa buscar la excelencia en el producto o servicio que se ofrece; tener en cuenta que la perseverancia es un aspecto clave para lograrlo. No desesperarse, hacer bien las cosas desde el inicio permitirá obtener resultados fabulosos en el futuro.