El viacrucis que deben pasar para abordar un bus inclusivo

Larga espera. Pese al calor que sufría esperando el ómnibus, ya que en ese sitio no existe un refugio para pasajeros, no se movió del lugar, porque estaba frente a una tienda donde está Martín Solís, el vendedor que arma y desarma la rampa manual de la Línea 88 y le empuja la silla para que pueda subirse. “De todos los choferes que manejan estos buses con rampas, solo uno baja a alzarle, y los demás no se mueven de sus asientos, y es ahí cuando tengo que salir a ayudarle a subir”, especificó Martín.

En la Senadis expresaron que los choferes de colectivos deben ayudar a subir y bajar a una persona con silla de ruedas, porque los conductores deben involucrarse con la inclusión. Sobre un protocolo de uso de los buses inclusivos anunciado, indicaron que aún está en elaboración con el Viceministerio del Transporte.